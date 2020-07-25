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Ολυμπιακός: Τριήμερο ρεπό, ο Μαρτίνς προτίμησε την Κρήτη

Ολυμπιακός: Τριήμερο ρεπό, ο Μαρτίνς προτίμησε την Κρήτη

Ολυμπιακός: Τριήμερο ρεπό, ο Μαρτίνς προτίμησε την Κρήτη

Ο Πορτογάλος τεχνικός έδωσε ρεπό τριών ημερών στην ομάδα του Ολυμπιακού πριν το φιλικό της Τετάρτης με την κυπριακή Ομόνοια στην Αθήνα. Ο ίδιος διάλεξε να μεταβεί στην Κρήτη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών, Πέδρο Μαρτίνς, ταξίδεψε στην Κρήτη και ειδικότερα για τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί όπου ως προπονητής του Ολυμπιακού εισέπραξε την αγάπη του κόσμου. Η ομάδα θα έχει τριήμερο ρεπό και μετά την Τετάρτη φιλικό με την κυπριακή Ομόνοια σε γήπεδο της Αθήνας. Φυσικά αυτήν την περίοδο υπάρχει και η... κατασκοπεία της Γουλβς, αντιπάλου των ερυθρόλευκων στις 6 Αυγούστου στο Μολινό.

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