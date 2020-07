Η φιέστα για το 45ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού άρχισε... νωρίς - τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου.

Τη στιγμή που αρκετοί φίλοι της ομάδας ήταν έξω από το γήπεδο, οι παίκτες του Μαρτίνς, έκλεισαν ιδεατά την χρονιά στο πρωτάθλημα επικρατώντας 3-0 της ΑΕΚ.

Η συνέχεια δόθηκα στα αποδυτήρια και από εκεί στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκης όπου και έγινε η απονομή.

Ο Χρήστος Φερεντίνος άνοιξε την εκδήλωση της φιέστας που έχει τίτλο «Τα φώτα της Ελπίδας». Μια παιδική χορωδία και χρυσά αστέρια με φωτογραφίες φίλων της ομάδας... γέμισαν το γήπεδο Καραϊσκάκης, το οποίο μπορεί να μην είχε κόσμο μέσα αλλά αυτό φρόντισαν οι ιθύνοντες να μην φανεί!

Τη σκυτάλη πήρε ένα μίνι βίντεο από φιέστες των τελευταίων 10 ετών, όπου η ομάδα έχει περάσει στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ πολύ γρήγορα εμφανίστηκαν οι φετινοί πρωταγωνιστές με στιγμές τους από την φετινή σεζόν.

Μετά το... ζέσταμα, η αντιπρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου κλήθηκε να περάσει στο γήπεδο.

«Γκρεμίζουμε τον φόβο και το σκοτάδι και δίνουμε μήνυμα ελπίδας σ' όλον τον κόσμο», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος και στη συνέχεια ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο (γιορτάζει το 8ο πρωτάθλημα στα 10 χρόνια παρουσίας του στο Λιμάνι). Οι παίκτες και τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος ακολούθησαν. Πιο πριν, ο ισχυρός άντρας των «ερυθρόλευκων», ρωτήθηκε σε ποιον αφιερώνει τον φετινό τίτλο για να απαντήσει:

«Αφιερώνω το πρωτάθλημα στον Σάββα Θεοδωρίδη»

Μόλις συμπληρώθηκε η ομάδα στο βάθρο των πρωταθλητών, έγινε η απονομή. Βεγγαλικά και το «we are the champions» έδωσαν τον απαραίτητο πανηγυρικό τόνο για να ακολουθήσει μετά το «Περαία μου Περαία μου...», τη στιγμή που οι παίκτες γιόρταζαν μέσα στο χορτάρι του γηπέδου μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες τους.

Η φιέστα του Ολυμπιακού μέσα από την κάμερα του Olympiacos TV: