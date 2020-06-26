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Πετράκης: «Να εξελίξω την παρακαταθήκη του πατέρα μου» (vid)

Πετράκης: «Να εξελίξω την παρακαταθήκη του πατέρα μου» (vid)

Πετράκης: «Να εξελίξω την παρακαταθήκη του πατέρα μου» (vid)

O 32χρονος κόουτς που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λαμίας έδωσε το... στίγμα του 

Στον πάγκο της Λαμίας βρίσκεται πλέον ο Γιώργος Πετράκης και ο 32χρονος κόουτς έδωσε το... στίγμα του.  «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση και τον πρόεδρο της ομάδας για την ευκαιρία που μου δίνει να εργαστώ στη Λαμία. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σε αυτή την ιστορική ομάδα. Η Λαμία έχει πετύχει σημαντικά πράγματα, η ομάδα έχει κατακτήσει σημαντικά πράγματα και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι για να πάμε την ομάδα ένα κλικ πιο πάνω και να την εξελίξουμε όσο περισσότερο γίνεται», ανέφερε σχετικά.
 
Ο νεαρός είναι γιος του Γιάννη Πετράκη που για χρόνια εργάζεται ως προπονητής (τώρα είναι στον Ολυμπιακό Λευκωσίας) και του μεταφέρθηκε αν μπορεί να τον ξεπεράσει. «Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις. Ο πατέρας μου έχει πετύχει σημαντικά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα πολλές φορές μια είναι και μια δεν είναι, όμως είμαι περήφανος για όσα έχει καταθέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν θέλω για κανένα λόγο αυτή η παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο πατέρας μου να χαθεί. Σίγουρα θα προσπαθήσω να το εξελίξω. Το αν θα τον ξεπεράσω ή όχι είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν οι φιλοδοξίες». 
 

Πρώτη προπόνηση Γιώργου Πετράκη - Δηλώσεις

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