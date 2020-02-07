Μαρινάκης για την τραγωδία της Θύρας 7: «Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών»

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 78vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 77vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 59vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84vs
ΜΙΛAΝΟ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΛΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΕΙΜΠAΡ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 127vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 114
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΝΙΣ -vs
ΝΙΜ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΠΑΟΚ -
ΛΙΣΕΝ -vs
ΖΝΟΙΜΟ -
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -vs
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -vs
ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
GKS KATOWICE -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
BS POLONIA BYTOM -vs
GOCZALKOWICE ZDROJ -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
GORNIK II ZABRZE -
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ -vs
KKS 1925 KALISZ -
POGON II SZCZECIN -vs
ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
UNIA JANIKOWO -
ROW 1964 RYBNIK -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ -
GKS KATOWICE -vs
SZOMBIERKI BYTOM -
MIESZKO GNIEZNO -vs
VICTORIA WRZESNIA -
ΚAΡΒΙΝΑ -vs
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -
SWIT SKOLWIN -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το μήνυμά του για την 8η Φεβρουαρίου, στην μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.