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Μαρινάκης για την τραγωδία της Θύρας 7: «Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών»

Μαρινάκης για την τραγωδία της Θύρας 7: «Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών»

Μαρινάκης για την τραγωδία της Θύρας 7: «Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το μήνυμά του για την 8η Φεβρουαρίου, στην μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.

Το μήνυμά του:
 
Η 8η Φεβρουαρίου είναι για ολόκληρη την οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών για αυτούς που έφυγαν τόσο άδικα από κοντά μας. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ! Θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε υπερήφανους, δουλεύοντας καθημερινά σκληρά, ώστε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας να είναι δυνατός και νικητής!

 

 

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