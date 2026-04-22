Ολυμπιακός: Δύο Έλληνες την πρωτιά από πλευράς χρόνου συμμετοχής στο Πρωτάθλημα
Επτά είναι οι παίκτες που έχουν χρόνο που υπερβαίνει τα 1540 λεπτά στο Πρωτάθλημα φέτος για τον Ολυμπιακό. Εξ αυτών όμως δύο έχουν τον πρώτο λόγο στην διαχείριση του κόουτς Μεντιλίμπαρ και είναι Έλληνες.
Ο Χανιώτης γκολκίπερ και άλλοτε παίκτης των Ακαδημιών των Πειραιωτών, Κωνσταντής Τζολάκης, με 2721 λεπτά σε 28 αγώνες και ο Παναγιώτης Ρέτσος, αρχηγός του Ολυμπιακού και επίσης με background από τις υποδομές του συλλόγου που έχει 2066 λεπτά σε 22 αγώνες. Κανένας άλλος ερυθρόλευκος δεν έχει 2.000 και παραπάνω λεπτά στην φετινή Stoiximan Super League 1.
Ο δε Τζολάκης πέρυσι είχε 2978 λεπτά στο Πρωτάθλημα και ο Ρέτσος από την άλλη είχε 1364. Την πρώτη επτάδα κλείνουν οι Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Πιρόλα, Έσε και Ζέλσον.
Πιο αναλυτικά οι παίκτες με τον περισσότερο χρόνο φέτος στο Πρωτάθλημα
- Τζολάκης: 2721 λεπτά σε 28 αγώνες
- Ρέτσος: 2066 λεπτά σε 22 αγώνες
- Ελ Καμπί: 1965 λεπτά σε 24 αγώνες
- Τσικίνιο: 1749 λεπτά σε 26 αγώνες
- Πιρόλα: 1731 λεπτά σε 19 αγώνες
- Έσε: 1678 λεπτά σε 22 αγώνες
- Ζέλσον Μαρτίνς: 1546 λεπτά σε 23 αγώνες
