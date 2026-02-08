Ο Κ. Νικολακόπουλος βλέπει μέσα από το blog του στο gazzetta το αποψινό ντέρμπι από μία διαφορετική σκοπιά.

Πάρα πολύ σημαντικό το αποψινό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Τόσο από βαθμολογικής, όσο κι από ψυχολογικής πλευράς.

Κι αν το βαθμολογικό κομμάτι είναι ξεκάθαρο, να μείνει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στην κορυφή στην οποία επέστρεψε μόλις την Τετάρτη με το διπλό στην Τρίπολη, το ψυχολογικό είναι εξίσου σοβαρό.

Για σκεφθείτε το λίγο: ο Ολυμπιακός φέτος στα ντέρμπι μακριά από το Καραϊσκάκη είναι μέχρι στιγμής μπόσικος. Έχει παίξει για 12 βαθμούς κι έχει πάρει τους τρεις! Κι αυτούς με γκολ στο 92’ (1-1 στη Λεωφόρο), στο 106’ (1-1 στη Φιλαδέλφεια) και τέλος με το 0-0 στο Χαριλάου, που δεν το λες και το καλύτερο αποτέλεσμα, με τον Άρη 6ο στη βαθμολογία. Στο δε άλλο εκτός έδρας ντέρμπι, έχει χάσει (1-2 στην Τούμπα), παρότι μάλιστα ήταν το μοναδικό ματς στο οποίο είχε προηγηθεί.

Μία, σοβαρή, δικαιολογία την είχε ο Ολυμπιακός και για τα τέσσερα αυτά παιχνίδια, τα παραδοσιακά πιο δύσκολα γι΄ αυτόν εκτός έδρας στο πρωτάθλημα-όλα τα έπαιξε αμέσως μετά το Τσάμπιονς Λιγκ. Στον Παναθηναϊκό πήγε μετά το 0-0 με την Πάφο στο Καραϊσκάκη, στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα του 0-2 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο, στον Άρη μετά τη νίκη του 1-0 επί της Καϊράτ στο Καζακστάν και στη Φιλαδέλφεια μετά τη νίκη του 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα να παίζεις Τρίτη η, Τετάρτη Τσάμπιονς Λιγκ (και μάλιστα τρεις από τις τέσσερις φορές εκτός έδρας) και Κυριακή εκτός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, βάσει απόδοσης στη μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων αυτών, άξιζε να κερδίσει στη Λεωφόρο, έπρεπε να είναι πιο κοντά στη νίκη και στη Φιλαδέλφεια και στο Χαριλάου, αλλά και δεν άξιζε να χάσει στην Τούμπα.

Στην οικονομία, όμως, της μάχης του πρωταθλήματος, έχει καταγραφεί ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη μπορέσει να κάνει διπλό σε ντέρμπι. Κι ότι έχει τρεις ισοπαλίες, εντελώς οριακές τις δύο, και μία ήττα. Όπως δε και να το κάνουμε, τα αποτελέσματα μετράνε. Και αυτά δεν τα λες καλά, με συγκομιδή εν τέλει τριών βαθμών σε ένα σύνολο 12. Ειδικά την στιγμή κατά την οποία πέρυσι στα αντίστοιχα, δηλαδή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, τέσσερα παιχνίδια είχε πάρει εφτά βαθμούς. Από τις νίκες στην Τούμπα 3-2 και στη Φιλαδέλφεια 1-0 και την ισοπαλία 0-0 στο ΟΑΚΑ (στο Χαριλάου είχε χάσει 1-2).

Πού θέλω να το πάω: όταν δεν κερδίζεις εκτός έδρας ντέρμπι, αν μη τι άλλο πρέπει να κερδίσεις τα ντέρμπι στο σπίτι σου. Ειδάλλως, δεν θα έχεις και πολλή τύχη στην κούρσα του τίτλου, πίσω θα μείνεις. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μέχρι τώρα αυτό το έχει κάνει, νικώντας 2-0 την ΑΕΚ και 2-1 τον Άρη, παρότι μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν στα 20 τελευταία λεπτά με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Μάντσα στο 73’, σε φάση στην οποία έκανε και πέναλτι.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλά περιθώρια απόψε. Πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει για να πάρει το τρίποντο. Εάν αρχίσει και μέσα στο Καραϊσκάκη τη βαθμολογική διαρροή στα ντέρμπι, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να κοντράρει στα ίσα τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, που εντός έδρας, παρεμπιπτόντως, έβαλαν έξι γκολ στον Παναθηναϊκό (2-0 και 4-0 αντίστοιχα). Ενδεχόμενη αποτυχία των Πειραιωτών να κάνουν το ίδιο κι αυτοί, εκτός των άλλων θα τους βλάψει και στην ψυχολογία τους ενόψει στα πλέϊ οφ.

Διότι, εδώ και κάποια χρόνια το πρωτάθλημα κρίνεται στα ντέρμπι των πλέϊ οφ. Αλλά αν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος χωλαίνεις στα ντέρμπι, πώς στα πλέϊ οφ θα σαρώσεις; Με ένα μαγικό κουμπί; Οι αντίπαλοι σου, θα σου έχουν πάρει την ψυχολογία. Ήδη, ο ΠΑΟΚ περηφανεύεται ότι όχι μόνο έχει αποκλείσει τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο μέσα στο Καραϊσκάκη (2-0), αλλά και τον έχει κερδίσει στην Τούμπα 2-1, όπως έχει κερδίσει και την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια 2-0 και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα 2-0, άρα έχει συγκομιδή ήδη 12 βαθμών στα ντέρμπι, μαζί με το 3-1 επί του Άρη στην Τούμπα.

Νομίζω δε ότι ο ΠΑΟΚ απόψε θα γίνει και η πρώτη ομάδα από τις μεγάλες που θα κερδίσει στο Χαριλάου στο φετινό πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω.

Άσχετο: Για τον Αντρέ Λουίς προσφορά δεν είχε κάνει μόνο η Μπενφίκα, αλλά και η Γουλβς. Οι Άγγλοι λέγεται ότι πρότειναν να καταθέσουν τη ρήτρα των 20 εκ. Ευρώ και επιπλέον να δώσουν μπόνους επίτευξης στόχων 4 εκ. Ευρώ, ώστε να μην πληρώσουν κας τη ρήτρα. Στον δε Βραζιλιάνο κυνηγό πρόσφεραν συμβόλαιο 2,1 εκ. Ευρώ ετησίως, πάρα πολύ παραπάνω απ΄ όσα έκλεισε στον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίς, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρος, ότι προτιμούσε τον Ολυμπιακό, για να κάνει πρωταθλητισμό και να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ, παρά να έπαιζε του χρόνου στην Τσάμπιονσιπ, στην οποία θα αγωνίζεται η Γουλβς.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έστω λίγο καθυστερημένα να δώσω το σεβασμό μου στον Πομώνη, τον αριστερό μπακ του Αστέρα, που σε μία μπούκα του στην περιοχή του Ολυμπιακού, δύο λεπτά πριν το 0-3, δεν έπεσε κάτω σε διεκδίκηση με έναν «ερυθρόλευκο», όπως θα έκαναν εννιά στους δέκα παίκτες για να εκβιάσουν πέναλτι, αλλά συνέχισε την προσπάθεια του κι έβγαλε ένα επικίνδυνο γύρισμα, που το έβγαλε ο Τζολάκης.

Όπως μου έκανε πολύ καλή εντύπωση και μία κίνηση του Έσε στον αγώνα της Τρίπολης, λίγο πριν από την παραπάνω ενέργεια του Πομώνη. Ο Αργεντίνος μάλλον γλυκάθηκε από το γκολ με τον Άγιαξ κι έχει αρχίσει να το κυνηγάει τώρα περισσότερο το σκοράρισμα. Αναφέρομαι στην ωραία του προσπάθεια, να παίξει το ένα-δύο με τον Κοστίνια και να χωθεί στην περιοχή του Αστέρα, τελειώνοντας τη φάση με ένα δυνατό πλασέ που έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Τέτοιες κινήσεις από τα κεντρικά χαφ λείπουν πολύ στον Ολυμπιακό και θα ήταν μία πρωτοφανής συγκυρία να είχαν σκοράρει και οι δύο μέσοι του Μεντιλίμπαρ, αφού, να θυμίσω, ότι το σκορ είχε ανοίξει ο Ντάνι Γκαρθία με το πρώτο του γκολ στα «ερυθρόλευκα»!

Και για το τέλος ένα ιμότζι