Η Λεβερκούζεν θα εμφανιστεί... αλλαγμένη στα ματς με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League, την ώρα που ο Κάσπερ Χιούλμαντ φαίνεται βέβαιος για την πρόκριση.

Μπορεί Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν να αντάμωσαν πρόσφατα στη League Phase του Champions League, ωστόσο οι δύο ομάδες έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για τα playoffs του θεσμού, όπου θα επιδιώξουν την πρόκριση στη φάση των «16».

Απόψε εκπνέει και η διορία που έχουν οι ομάδες για τυχόν αλλαγές που θέλουν να πραγματοποιήσουν στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν διαθέσιμους για τα ευρωπαϊκά ματς, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να έχει πάρει τις αποφάσεις του. Όπως αναφέρει η Bild, οι Ασπιρίνες θα έχουν πλέον στη λίστα τον 22χρονο στόπερ Τιμ Όερμαν, που επέστρεψε από τον επιτυχημένο δανεισμό του στη Στουρμ Γκρατς, τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Μαρτίν Τεριέ και τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιόνας Χόφμαν, με τους δύο τελευταίους να έχουν μείνει εκτός League Phase λόγω τραυματισμών.

Παράλληλα, σε σχέση με το προηγούμενο ματς με τους Πειραιώτες, στο ρόστερ πλέον βρίσκουμε και τον 32χρονο τερματοφύλακα Γιόνας Όμλιν, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο και μπήκε άμεσα στη λίστα λόγω του τραυματισμού του Φλέκεν. Ο δε Εσέκιελ Παλάσιος, που είχε αντικατασταθεί από τον Ζανουάλ Μπελοσιάν τον Σεπτέμβριο έχοντας τραυματιστεί, έχει επιστρέψει από το ματς με τη Βιγιαρεάλ, συνεπώς υπάρχουν δύο παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι στο Καραϊσκάκη αλλά έπαιξαν στο τελευταίο ματς της League Phase με το Κίτρινο Υποβρύχιο.

Αντιθέτως, υπάρχουν πέντε ποδοσφαιριστές που δεν είναι πλέον στη λίστα της Μπάγερ. Λόγω τραυματισμών έχουν μείνει εκτός μάχης ο προαναφερθείς Φλέκεν, καθώς και οι μεσοεπιθετικοί Τέλα και Μπεν Σεγκίρ. Επιπλέον, έχουν αποχωρήσει από το κλαμπ οι Ετσεβέρι και Μπελοσιάν.

Η βεβαιότητα για πρόκριση με Ολυμπιακό

Παρότι η Λεβερκούζεν έφυγε με το κεφάλι σκυμμένο από το Καραϊσκάκη στις 20 Ιανουαρίου, ο Κάσπερ Χιούλμαντ φαίνεται πως είναι βέβαιος ότι η ομάδα του θα ξεπεράσει το εμπόδιο των Πειραιωτών και θα συνεχίσει στη φάση των «16». Κάτι που αντιλαμβάνεται κανείς από τις πρόσφατες δηλώσεις του προπονητή του γερμανικού συλλόγου, ο οποίος ανέφερε ότι «έχουμε μπροστά μας το ματς με την Γκλάντμπαχ και μετά άλλα έντεκα, κάθε τρεις μέρες».

Το νούμερο που ανέφερε αφορά τις υποχρεώσεις της Μπάγερ μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου, ωστόσο για να βγουν τα μαθηματικά, πρέπει να προστεθούν άλλοι δύο αγώνες στους επτά πρωταθλήματος και τους δύο με τον Ολυμπιακό: Αυτοί για τον επόμενο γύρο των νοκ άουτ, στον οποίο ο Δανός τεχνικός πιστεύει μετά βεβαιότητας, όπως φαίνεται, πως θα βρεθεί η Λεβερκούζεν...