Ο Άρης θέλει τον Κριστιάν Κουαμέ και περιμένει την απάντηση του Ιβοριανού επιθετικού δεδομένου του ότι η Φιορεντίνα δεν δείχνει αρνητική στην παραχώρησή του.

Οι προθέσεις των «Βιόλα» φάνηκαν στις αρχές της εβδομάδας όταν συμφώνησαν στον δανεισμό – με option αγοράς – του Κριστιάν Κουαμέ στη Βερόνα αλλά η μεταγραφή απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Οι λόγοι δεν είναι ξεκάθαροι υπό την έννοια ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν ανέλαβε την ευθύνη του λάθους. Η Φιορεντίνα ισχυρίστηκε ότι αρχικά η Ελάς Βερόνα κατέθεσε συμφωνητικό το οποίο δεν περιλάμβανε το σύνολο των συμφωνηθέντων με συνέπεια να καθυστερήσει. Επί της ουσίας, η προθεσμία χάθηκε και ο Ιβοριανός επιθετικός παραμένει στο ρόστερ της Φιορεντίνα δίχως να είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται στο τακτικό πλάνο του Πάολο Βανόλι.

Η περίπτωση του 28χρονου επιθετικού ενδιαφέρει τους «κίτρινους» και είναι επίσης αλήθεια ότι η υπόθεση εμπεριέχει υψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και ρίσκο. Το πρώτο έχει να κάνει με τις ετήσιες απολαβές του στην ομάδα της Τοσκάνης καθώς, κατά τα ιταλικά media, αυτές ανέρχονται στα 1.7 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, το συμβόλαιό του με τη Φιορεντίνα λήγει το καλοκαίρι του 2027. Το δεύτερο σχετίζεται με την επέμβαση στον χιαστό στην οποία υποβλήθηκε στις αρχές του περασμένου Απρίλη με συνέπεια την απώλεια του συντριπτικού μέρους της σεζόν. Για την ακρίβεια, επέστρεψε στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη ξεκινώντας από τη δεύτερη ομάδα της Φιορεντίνα και χρησιμοποιήθηκε σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με την πρώτη και σε δύο ακόμη για τη Serie A. Συνολικά φέτος, έπαιξε σε πέντε αγώνες.

Η Φιορεντίνα δείχνει την πρόθεση δανεισμού – με option αγοράς – του παίκτη γι’ αυτόν τον λόγο εκτιμάται ότι όλα θα κριθούν από τον τρόπο σκέψης του Κριστιάν Κουαμέ. Η ιταλική ομάδα τον είχε αποκτήσει τον Σεπτέμβριο του 2020 έναντι 15.5 εκατ. ευρώ από την Τζένοα και είναι λογικό να σκέφτεται τρόπος απόσβεσης, μέρους, της επένδυσής της. Με τη φανέλα της Φιορεντίνα μέτρησε 155 αγώνες με 11 γκολ και 17 ασίστ. Στη σταδιοδρομία του, στα περισσότερα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε ως φορ, σε αρκετά όμως έπαιξε και στα επιθετικά άκρα. Ο Άρης επιδιώκει την απόκτησή του έχοντας κατά νου τη χρησιμοποίησή του στην κορυφή της επίθεσης.

Εστιάζοντας στον τρόπο σκέψης του Κριστιάν Κουαμέ, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται ένα αγωνιστικό περιβάλλον το οποίο θα τον βάλει σε προτεραιότητα. Οι τελευταίες τρεις σεζόν δεν ήταν αποδοτικές για τον ίδιο με συνέπεια και την κατακόρυφη πτώση της χρηματιστηριακής αξίας του. Πριν από έξι χρόνια αυτή ανέρχονταν στα 22.5 εκατ. ευρώ και πλέον βρίσκεται στα 2.5 εκατ. ευρώ. Είναι επίσης σε μια ηλικία όπου χρειάζεται συνεργασία με ομάδα η οποία θα τον πιστέψει και θα του δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά τα ιταλικά media, στη Φιορεντίνα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον ανακτήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας πάνω στον οποίον έχει επενδύσει ο Άρης ο οποίος περιμένει, ίσως και απόψε (5/2), την απάντηση του Ιβοριανού.