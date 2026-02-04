Ατρόμητος: Παρελθόν ο Παλμεζάνο

Ατρόμητος: Παρελθόν ο Παλμεζάνο

Μάρθα Χωριανοπούλου
Τέλος από τον Ατρόμητο ο Μπράιαν Παλμεζάνο, όπως έγινε γνωστό, με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Παρελθόν αποτελεί από τον Ατρόμητο ο Μπράιαν Παλμεζάνο , μετά από έναν χρόνο παρουσίας στο Περιστέρι. Ο 25χρονος Βενεζουελάνος επιθετικός μέσος δεν θα συνεχίσει με τα «κυανόλευκα», καθώς η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία τους.

Με τη φανέλα του Ατρόμητου μέτρησε 20 εμφανίσεις, όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 3 φορές και μοίρασε μία ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή, Μπράιαν Παλμεζάνο. Ο Παλμεζάνο σημείωσε τρία γκολ σε 20 συμμετοχές με το Αστέρι στο στήθος. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

