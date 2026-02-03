Στην Ιταλία γράφουν ότι ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση του Γκαετάν Κουκ της Σαμπντόρια για την ενίσχυση στον «άσο».

Se per #Ferri ancora non si muove nulla, la #Sampdoria sta invece cercando di piazzare l’altro destinato ad essere escluso dalla lista, #Coucke, in #Grecia all’#Atromitos. Il club fa sapere che il portiere si trova ancora a #Bogliasco, ma nelle prossime ore è atteso ad Atene ⚠️⏳ https://t.co/ML9jgXT13D February 3, 2026

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο 27χρονος πορτιέρε αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει με την ομάδα του Περιστερίου ως δανεικός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος αλλά δεν έχει χρόνο συμμετοχής καθώς μετρά μόλις δύο παιχνίδια στη φετινή Serie B ενώ το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.