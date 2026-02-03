Ατρόμητος: Κοντά στον Κούκε της Σαμπντόρια σύμφωνα με τους Ιταλούς
Ενίσχυση από την Ιταλία για τον Ατρόμητο καθώς είναι κοντά στην απόκτηση του Γκαετάν Κούκε της Σαμπντόρια για τη θέση του τερματοφύλακα.
Se per #Ferri ancora non si muove nulla, la #Sampdoria sta invece cercando di piazzare l’altro destinato ad essere escluso dalla lista, #Coucke, in #Grecia all’#Atromitos. Il club fa sapere che il portiere si trova ancora a #Bogliasco, ma nelle prossime ore è atteso ad Atene ⚠️⏳ https://t.co/ML9jgXT13D— Fabio Marsiglia (@MarsigliaFabio3) February 3, 2026
Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο 27χρονος πορτιέρε αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει με την ομάδα του Περιστερίου ως δανεικός για το υπόλοιπο της σεζόν.
Ο Βέλγος τερματοφύλακας είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος αλλά δεν έχει χρόνο συμμετοχής καθώς μετρά μόλις δύο παιχνίδια στη φετινή Serie B ενώ το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.
