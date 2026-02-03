Ατρόμητος: Κοντά στον Κούκε της Σαμπντόρια σύμφωνα με τους Ιταλούς

Νότης Χάλαρης
ελλαδα

Στην Ιταλία γράφουν ότι ο Ατρόμητος κινείται για την απόκτηση του Γκαετάν Κουκ της Σαμπντόρια για την ενίσχυση στον «άσο».

Ενίσχυση από την Ιταλία για τον Ατρόμητο καθώς είναι κοντά στην απόκτηση του Γκαετάν Κούκε της Σαμπντόρια για τη θέση του τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο 27χρονος πορτιέρε αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει με την ομάδα του Περιστερίου ως δανεικός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος αλλά δεν έχει χρόνο συμμετοχής καθώς μετρά μόλις δύο παιχνίδια στη φετινή Serie B ενώ το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

 

     

