Ποιος είναι ο GOAT του Παναθηναϊκού;

Ψηφίστε ποιο από τα δέκα αυτά ιστορικά πρόσωπα, που έχουν συνδέσει το όνομά τους με το «τριφύλλι» όσο κανείς είναι ο GOAT του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει σήμερα 118 χρόνια ζωής και το Gazzetta με αφορμή την ιστορική αυτή μέρα σας καλεί να αναδείξετε με τη ψήφο σας τον GOAT του συλλόγου. Η ψηφοφορία αυτή δεν θα αφορά φυσικά μονάχα το ποδοσφαιρικό ή το μπασκετικό τμήμα, αλλά ολόκληρο τον σύλλογο, το λιγότερο που αρμόζει σε μία ομάδα με τόσο πληθωρική παρουσία σε πολλαπλά αθλήματα.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να δείτε προσεκτικά τις υποψηφιότητες που σας έχουμε θέσει και να επιλέξετε εκείνον τον έναν που θεωρείται πως είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία της ομάδας.

Ανάμεσα σε κείνους που έχουν επιλεχθεί δεν υπάρχουν ονόματα ιδιοκτητών που έχουν γράψει ιστορία με τον σύλλογο ( όπως π.χ. Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος, Γιώργος Βαρδινογιάννης), αφού κρίναμε πως είναι καλύτερο η όλη διαδικασία να αφορά ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον σύλλογο ως αθλητές.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα 11 πρόσωπα ανάμεσα στα οποία μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας.

Γεώργιος Καλαφάτης

Ήταν εκείνος που στις 3 Φεβρουαρίου του 1908 ίδρυσε τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Αθηνών, που 16 χρόνια μετά μετονομάστηκε σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και εξελίχθηκε στον πολυαθλητικό σύλλογο που είναι σήμερα. Εκείνος όχι μόνο γέννησε την Παναθηναϊκό ιδέα, αλλά φρόντισε να είναι και από τους πρώτους εκπροσώπους της, αφού υπήρξε αθλητής του κλαμπ σε διάφορα τμήματα, όπως στο ποδόσφαιρο (παίκτης και προπονητής), αλλά στον στίβο. Μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε την ομάδα από διάφορες διοικητικές θέσεις.

Απόστολος Νικολαΐδης

Τι να πει κανείς για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο πρώτος μεγάλος αθλητής του συλλόγου, μετά τον ιδρυτή του. Ο Παναθηναϊκός ήταν όλη του η ζωή. Πρώτα τον υπηρέτησε ως αθλητής παίζοντας ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, αλλά και κάνοντας στίβο ενώ πριν καν ολοκληρώσει την αθλητική του καριέρα ξεκίνησε να συνεισφέρει και από τη θέση του διοικητικού παράγοντα κάτι που συνεχίστηκε για πολλά χρόνια και μετά απ' αυτήν. Το γεγονός πως το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του λέει τα πάντα για την προσφορά που είχε στον σύλλογο.

Μίμης Δομάζος

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που μπορεί να έχει το προφίλ του πολυαθλητικού συλλόγου, μπορεί το καμάρι του αυτή τη στιγμή να θεωρείται το τμήμα του μπάσκετ, ωστόσο η ψυχή του συλλόγου πάντα θα παραμένει το κλαμπ του ποδοσφαίρου. Ο Μίμης Δομάζος υπήρξε ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε την φανέλα αυτού και ίσως ο καλύτερος που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ήρθε στην ομάδα για... πορτοκαλάδες κι έμελλε να γίνει ο «στρατηγός». Εκείνος που οδήγησε για πρώτη και τελευταία φορά μέχρι σήμερα μία ελληνική ομάδα στο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League με την ξακουστή πορεία του «Γουέμπλεϊ», που έμελλε να γίνει μέχρι και τραγούδι. Έκλεισε στην ομάδα μία 20ετια, έχοντας μία παρένθεση ενός έτους στην ΑΕΚ. Με το «τριφύλλι» στο στήθος κέρδισε 10 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα Ελλάδος, 1 Βαλκανικό ενώ συμμετείχε και σε τελικό Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Αντώνης Αντωνιάδης

Ίσως ο κορυφαίος επιθετικός στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο «ψηλός» αποτέλεσε το μεγάλο... κανόνι της ομάδας για 12 χρόνια στις δύο θητειες που έκανε στην ομάδα (1968-1978 και 1980-1982). Ήταν η αιχμή του δόρατος στην πορεία του Γουέμπλεϊ όπου σκόραρε 10 τέρματα σε 9 ματς όντας πρώτος σκόρερ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών εκείνη τη σεζόν.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα ενώ αναδείχθηκε πέντε φορές πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Τη μία μάλιστα έφτασε τα 39 γκολ κερδίζοντας όντας από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, κερδίζοντας το ασημένιο παπούτσι, μένοντας πίσω μονάχα από τον θρυλικό Γκερντ Μίλερ που είχε 40 γκολ.

Δημήτρης Σαραβάκος

Ένα πραγματικό σύμβολο του Παναθηναϊκού. Με κείνον στις τάξεις του οι «πράσινοι» διένυσαν ίσως την δεύτερη καλύτερη περίοδο της ιστορίας μετά από κείνη του Γουέμπλεϊ. Ήρθε στην ομάδα από τον Πανιώνιο το 1984, έμεινε δέκα χρόνια,προτού αποχωρήσει και πάει για μία διετία στην ΑΕΚ και επιστρέψει για έναν τελευταίο χρόνο για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του (1997-1998). Συνολικά μέτρησε 254 συμμετοχές με 187 γκολ (!!). Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, επτά Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ Ελλάδος με την ομάδα, φτάνοντας σ' έναν ημιτελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών μαζί της (1995), έναν προημιτελικό Champions League (1992) κι ένα Κυπέλλου UEFA (1988).

Κριστόφ Βαζέχα

Ήρθε ως ένας ακόμη ξένος κι έγινε ένας από μας. Έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού από καταβολής Α' Εθνικής σταματώντας στα 244 γκολ σε 390 συμμετοχές. Πήρε πέντε πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα, δύο Σούπερ Καπ.

Έχεις συνδεθεί με αμέτρητες στιγμές, σημαδιακές για την ιστορία της ομάδας, όμως μία πάντα θα ξεχωρίζει για τον Κριστόφ Βαζέχα. Εκέινη η βραδιά στο Άμστερνταμ και το γκολ κόντρα στον Άγιαξ. Εκείνη τη χρονιά που οι «πράσινοι» έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του Champions League βγήκε δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης. Άλλες δύο φορές έφτασε με την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης (1992 και 2002), αλλά και σε κείνα του Κυπέλλου UEFA.

Φραγκίσκος Αλβέρτης

Όταν σκέφτεται κανείς το όνομά του, του έρχεται μία φράση. Εκείνη με την οποία είχε κλείσει τον αποχαιρετιστήριο λόγο του την ημέρα της απόσυρσης. «Στις χαρές και τις λύπες μαζί». 29 χρόνια επαγγελματικής καριέρας, όλα με το «τριφύλλι» στο στήθος. Έπειτα για λίγο προπονητής, στέλεχος του κλαμπ σε πολλά πόστα, πλέον υπηρετεί τον σύλλογο από τον ρόλο του European Ambassador.

Ξεκίνησε όταν η ομάδα είχε μηδέν αστέρια και σταμάτησε όταν εκείνη είχε κατακτήσει πέντε ευρωπαϊκά. Ο μεγάλος αρχηγός μέτρησε ακόμη 11 πρωταθλήματα, 8 Κύπελλα, 2 triple crown και είδε τη φανέλα με το Νο.4 να αποσύρεται στον ουρανό του ΟΑΚΑ μία για πάντα. Για να στέκεται εκεί και να θυμίζει τον αθλητή που χαιρόταν να έχει αρχηγό της ομάδας του και ηγέτης της, κάθε φίλαθλος του Παναθηναϊκού.

Δημήτρης Διαμαντίδης

Ένας από τους πληρέστερους μπασκετμπολίστες που έχει βγάλει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και συνάμα ένας από τους πιο ταπεινούς αθλητές που μπορεί κανείς να συναντήσει. Ίσως ήταν γραφτό να φορέσει το νούμερο 13 και να δοξαστεί με την φανέλα αυτής της ομάδας σε σημείο που να την αναγκάσει να αποσύρει το πιο «δικό» της νούμερο.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έπαιξε στον Παναθηναϊκό 12 χρόνια κι έγινε ένα πραγματικό σύμβολο, μία λατρεία για τους φιλάθλους του συλλόγου. Με την σεμνότητα που τον διακατείχε (το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό για κείνον) σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Κατέκτησε τρεις Euroleague, εννέα πρωταθλήματα, δέκα Κύπελλα, δύο triple crown ενώ συνέλεξε κι ένα κάρο ατομικά βραβεία, που ο ίδιος δεν θα ήθελε να αναφέρουμε, θα προτιμούσε να αρκεστούμε στα ομαδικά.

Ο άνθρωπος που πήρε το «χρέος» του αρχηγού από τον Αλβέρτη και τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Δημήτρης Ανδρεόπουλος

Απ' αυτήν τη λίστα θα ήταν άδικο να λείπει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Ήρθε στον Παναθηναϊκό ως παίκτης το 1983 και παρέμεινε στο κλαμπ για 16 ολόκληρα χρόνια. Ένα χρόνο μετά το τέλος της καριέρας του, ο πασαδόρος των «πρασίνων», αλλά και της Εθνικής ομάδας έβαλε κοστούμι κι έκατσε στον πάγκο του «τριφυλλιού» ως βοηθός για δύο χρόνια (2000-2002). Έπειτα μεταπήδησε στο τμήμα των γυναικών ως πρώτος προπονητής (2002-2004) και μετά αποχώρησε από την ομάδα. Έμεινε μακριά της για δέκα χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2014 και από τότε δεν έχει κουνηθεί από την άκρη του πάγκου της ανδρικής ομάδας.

Πραγματικός υπηρέτης του συλλόγου. Έμεινε σε κείνον τα δύσκολα χρόνια, όπου δεν υπήρχαν καθόλου χρήματα και οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, όμως όχι αρκετά μεγάλες για να ξεπεράσουν την αγάπη του για το τριφυλλάκι. Ως παίκτης σήκωσε πέντε πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ελλάδος (δύο νταμπλ) ενώ ως προπονητής πήρε άλλα τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Λιγκ Καπ κι ένα Σούπερ Καπ.

32 χρόνια στο Παναθηναϊκό και συνεχίζει να γράφει το κοντέρ στα 61 του.

Σωτήρης Πανταλέων

Ο μόνος που μπορεί να σταθεί δίπλα στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο σε προσφορά. Μαζί με τον Ρούλη Αγραπιδάκη αποτελούν την... αγία τριάδα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ των ανδρών. Γέννημα θρέμμα της ομάδας, αφού εντάχθηκε στις ακαδημίες της σε ηλικία 12 ετών. Έκανε ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα στα 16 (1996) κι έμεινε σε κείνη μέχρι το 2012. Έφυγε μονάχα για δύο χρόνια για να πάει να ζήσει την εμπειρία του εξωτερικού και το 2014, όταν εκείνη τον χρειαζόταν, επέστρεψε ξανά στο πλάι της όπου κι έμεινε μέχρι το 2017.

Τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ελλάδος, ένα Λιγκ Καπ κι ένα Σούπερ Καπ ήταν ο απολογισμός του παρέα με 192 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα. Η φανέλα με το νούμερο 14 που φορούσε αποσύρθηκε σε μία προσπάθεια της ομάδας να του δείξει την ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε.

Αμέσως μετά το τέλος της καριέρας του, πήρε διοικητικό πόστο στην ομάδα και μέχρι και σήμερα είναι στον ρόλο του διευθυντή των αγωνιστικών τμημάτων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Σωτήρης Πανταλέων σημαίνει…Παναθηναϊκός!" width="2381">

Ρούξι Ντουμιτρέσκου

Γεννήθηκε στην Ρουμανία και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 20 ετών για να συνεχίσει την καριέρα της στα Βριλήσσια. Έξι χρόνια μετά ο Παναθηναϊκός την ενέταξε στο δυναμικό του θέλοντας μία διαγώνια που θα κάνει την διαφορά. Κι εκείνη έγραψε ιστορία...

Έμεινε στην ομάδα επτά χρόνια, ξεκίνησε μέχρι και να παίζει στην Εθνική ομάδα της χώρας μας κι έζησε μεγάλες στιγμές με την φανέλα των «πρασίνων» ξεσηκώνοντας τον κόσμο με την πληθωρική αγωνιστική παρουσία της. Κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα με το «τριφύλλι», φάνοντας δύο φορές στον τελικό του Τσάλεντζ Καπ.

Ο πρόωρος χαμός προκάλεσε τεράστια θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, που αποφάσισε να αποσύρει την φανέλα με το Νο.9 για να τιμήσει την μνήμη της σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση για τα δεδομένα του ελληνικού βόλεϊ.

Loading...