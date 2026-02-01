Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, ο Ετιέν Καμαρά αρνήθηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού.

Ο Σάσα Ταβολιέρι ήρθε να επιβεβαιώσει τα όσα αναφέραμε στο Gazzetta το πρωί του Σαββάτου (31/01) με μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος αρχικά ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός έκανε μία νέα πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ στην Σαρλερουά και ότι προχωράει η περίπτωση απόκτησής του, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθε με νέο ποστ κι έβαλε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση.

Εκείνος ανέφερε πως ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος αρνήθηκε την πρόταση των «πρασίνων», αφού αποφάσισε πως θέλει να τελειώσει τη σεζόν στην βελγική ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

✅🦓 Étienne Camara reste au Sporting Charleroi. Le Français a refusé le Panathinaïkos et veut terminer la saison au RCSC. #mercato #paofc https://t.co/rzq9x7O6VQ pic.twitter.com/aYKWUUKe1i February 1, 2026

Ο Ετιέν Καμαρά έχει ήδη πραγματοποίησε 27 συμμετοχές με την βελγική ομάδα σκοράροντας ένα γκολ, το πρώτο της καριέρας του και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 2.300 λεπτά που έχει πατήσει χορτάρι αποτελώνας ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας.