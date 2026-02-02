Σισοκό: «Μίλησα με Τσιριβέγια και Λαφόν, γι' αυτό τον παίκτη έβλεπα τον Παναθηναϊκό»

Ο Μούσα Σισοκό έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο Youtube.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από τον Παναθηναϊκό και την πανηγυρική επιβεβαβίωση των όσων ανέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten, ο Μούσα Σισοκό παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο Youtube.

Ο 36χρονος Γάλλος μέσος μίλησε με τους Λαφόν και Τσιριβέγια για να πάρει πληροφορίες για την ομάδα και την χώρα ενώ ανέφερε πως έβλεπε τον Παναθηναϊκό την περίοδο που βρισκόταν εδώ ο Τζιμπρίλ Σισέ. Φυσικά συνομίλησε και με τον Ράφα Μπενίτεθ, η επικοινωνία με τoν οποίο υπήρξε κλειδί για κείνον.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μούσα Σισοκό

Τι σε οδήγησε στην απόφαση να έρθεις στον Παναθηναϊκό;

«Πρώτα απ' όλα μίλησα με τον προπονητή και αυτό ήταν ένα από τα κλειδιά για να έρθω. Τον γνωρίζω από την κοινή μας παρουσία στην Νιουκάστλ, η οποία μπορεί να μην ήταν μακροχρόνια, αλλά είχαμε εξαιρετική σχέση. Ο τρόπος που δούλευε ήταν καλός και όταν μου είπε ότι με ήθελε να έρθω, ήμουν χαρούμενος γι' αυτό. Επίσης εδώ αγωνίζονται κάποιοι συμπαίκτες μου στην Γαλλία, ο Αλμπάν Λαφόν και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Μου είπαν πολύ καλά λόγια για τον σύλλογο και την πόλη. Επιπλέον γνωρίζω πως ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος γιατί τον παρακολουθούσα όταν αγωνίζονταν εδώ ο Τζιμπρίλ Σισέ. Είναι σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Επιζητούσα μια νέα πρόκληση, οπότε θεωρώ ότι ήταν το κατάλληλο μέρος για να έρθω. Ελπίζω να το απολαύσω και να πετύχουμε αρκετά σημαντικά πράγματα».

Στις συζητήσεις σου με τον κ. Μπενίτεθ αναλύθηκε το σχέδιο που υπάρχει στην ομάδα;

«Ναι ασφαλώς το σχέδιο είναι πάντα σημαντικό. Μου ανέφερε ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο για το Κύπελλο κι έχουμε σύντομα έναν σπουδαίο ημιτελικό. Επίσης, ότι συνεχίζουμε στο Europa League και θέλουμε να προχωρήσουμε. Στο πρωτάθλημα γνωρίζω ότι υπάρχει απόσταση από την πρώτη τετράδα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει καλό υλικό για να προσπαθήσει να προλάβει τις πρώτες θέσεις και να τερματίσει όσο ψηλότερα μπορεί. Όλα αυτά με έκαναν να πάρω αυτήν την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε καλά πράγματα όλοι μας».

Βλέποντας τη σπουδαία καριέρα σου σε Γαλλία και Αγγλία, ίσως κάποιοι να παραξενεύονται που βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

«Για εμένα δεν είναι παράξενο. Το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας μου έπαιξα στην Γαλλία και ακόμα περισσότερα στην Αγγλία, αλλά το ποδόσφαιρο υπάρχει παντού στον κόσμο. Δεν είχα προγραμματίσει να έρθω στην Αθήνα, γιατί δεν γνώριζα το μέλλον, όμως μόλις μίλησα με τον μάνατζέρ μου και μου είπε όσα χρειαζόμουν, ήμουν ικανοποιημένος. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό από παλιά, ξέρω ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ο Τσιριβέγια και ο Λαφόν μου είπαν πολλά καλά για την ομα΄δα. Οπότεμετά απ' αυτά ήταν ξεκάθαρηη απόφασή μου να προσπαθήσω να έρθω εδώ το συντομότερο δυνατό και να προσαπθήσω να είμαι έτοιμος και να βοηθήσω την ομάδα στην επίτευξη των στόχων».

Με τι θα ήσουν ικανοποιημένος από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό;

«Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προσαρμοστώ, να γνωρίσω καλά όλους τους συμπαίκτες μου και το πιο εφικτό αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κερδίσουμε είναι το Κύπελλο, γιατί είμαστε στα ημιτελικά κι αυτός είναι θα είναι ο βασικός μας στόχος. Έπειτα να τερματίσουμε όσο ψηλότερα μπορούμε στο πρωτάθλημα,κάτι που θα είναι δύσκολο, γιατί έχουμε σημαντικούς αντιπάλους. Όμως έχουμε καλούς παίκτες και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε και στο Europa League να πάμε όσο μακρύτερα γίνεται διότι στα ευρωπαϊκά κύπελλα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν θα βάλουμε όμως όρια. Όπου κι αν έπαιξα, πάντα προσπαθούσα για τη νίκη ανεξαρτήτως αντιπάλων. Κάποιες νικάς, άλλες χάνεις, άλλες το παιχνίδι λήγει ισόπαλο, εάν έχεις τη νοοτροπία να κερδίσεις και να ανταγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο που μπορείς, όλα είναι ικανά να συμβούν στο ποδόσφαιρο».

Τι μπορούν να περιμένουν από εσένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού;

«Καλή ερώτηση. Θα ήταν εύκολο να πω ότι θα προσφέρω αυτό ή το άλλο, αλλά η καλύτερη απάντηση είναι στο γήπεδο. Δεν είμαι απ' αυτούς που του αρέσει να υπόσχονται, αλλά μου αρέσει να δείχνει και να αποδεικνύω στο γήπεδο. Δίνω τα πάντα, υποστηρίζω και βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Επίσως, έχω εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους νεαρούς συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα προσπαθήσω να συμβεί ό,τι καλύτερο όσο είμαι εδώ και όπως είπα, να κατακτήσουμε τρόπαια, να απολαύσουμε τα παιχνίδια, να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας, να πανηγυρίσουμε μαζί νίκες και να τους κάνουμε υπερήφανους».

Θεωρείς ότι αναμένουν όλοι με την εμπειρία σου να ηγηθείς, βοηθώντας τους συμπαίκτες σου;

«Ναι, είναι σίγουρα απ' αυτά, που θα πρέπει να κάνω. Μίλησα ήδη με τη διοίκηση γι' αυτό. Γνωρίζουν την εμπειρία μου, έπαιξα σε πολλούς συλλόγους με διαφορετικούς συμπαίκτες, είχα τα πάνω μου και τα κάτω μου, έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσω αυτά να τα φέρω στην ομάδα, όμως δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές εδώ και κανόνες. Θα βρω το χώρο μου σιγά σιγά και, όπως είπα, θα προσπαθήσω να φέρω στην ομάδα όσα ξέρω, γιατί μπορεί να φανούν χρήσιμα.

Πες μας την εμπειρία από την συνεργασία σου στην Νιουκάστλ με τον κ. Μπενίτεθ:

Όπως είπα είναι ένας σπουδαίος προπονητής με μεγάλη καριέρα. Έχει προπονήσει τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Παρ' ότι είχαμε κοινή παρουσία τριών μηνών στην Νιουκάστλ γιατί μετά έφυγα, κρατήσαμε καλή σχέση, ανταλλάσσοντας μηνύματα ανά διαστήματα. Ήταν εύκολο να αποφασίσω, γιατί μου τηλεφώνησε εξηγώντας μου το σχέδιο, την κατάσταση της ομάδας, την πόλη. Γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι μου και μου είπε ότι θα ταιριάξει στην ομάδα και στο πρωτάθλημα. Είμαι ικανοποιημένος και χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο, να βοηθήσω στους συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας.