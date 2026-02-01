Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι πρωτιάς με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ δύο εβδομάδες μετά το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού είναι έτοιμη για το δεύτερο ντέρμπι της για το 2026. Περίπου μία ώρα πριν τη... μάχη πρωτιάς με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση του Δικεφάλου.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την Ένωση με το κλασικό του πλέον 4-2-2-2. Ο Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Δίδυμο στον άξονα Μαρίν - Πινέδα και μεσοεπιθετικά οι Γκατσίνοβιτς - Λιούμπισιτς. Ως παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση επιλέχθηκε ο Ζίνι.

Σε σχέση με την ενδεκάδα του «διπλού» στην Τρίπολη τα νέα πρόσωπα είναι οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, οι οποίοι «άφησαν» στον πάγκο Βάργκα, Κοϊτά και Μάνταλο.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Καλοσκάμης, Πιερό, Γιόνσον και ο ανέτοιμος Περέιρα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα - Γκατσίνοβιτς, Λιούμπισιτς - Γιόβιτς, Ζίνι.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.