Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2.

Ο ΟΦΗ με πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο.

Οι Κρητικοί μέχρι το 70' ήταν ανώτεροι και πανηγύρισαν το τρίποντο. Στο 15' ο Χουτεσιώτης έκανε φάουλ έξω και δεξιά από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γκονζάλες αντί για γέμισμα έστρωσε στο ημικύκλιο και ο Φούντας με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Χουτεσιώτη.

Ο Ατρόμητος δεν άργησε να απαντήσει. Στο 22' ο Μπάκου έστρωσε στον Μουτουσαμί, αυτός από το ημικύκλιο έκανε το αριστερό πλασέ, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, κρέμασε τον Χριστογεώργο και κατέληξε στην αριστερή γωνία.

Στο 49' έγινε το 2-1 για τους Κρητικούς. Κάθετη του Ανδρούτσου, αριστερό πλασέ του Αποστολάκη, ο Χουτεσιώτης βρήκε τη μπάλα, αυτή πήγε στο αριστερό δοκάρι και ο Φούντας στην επαναφορά με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα.

Στο 65' ο Τσούμπερ πέρασε στον Τσαντίλα, αυτός δέχθηκε το τράβγημα του Λαμπρόπουλου πριν μπει στην περιοχή και ο Φωτιάς έδωσε φάουλ και κόκκινη στον στόπερ του ΟΦΗ. Η φάση ελέγχθηκε και η κόκκινη ακυρώθηκε, αφού ο φορ των γηπεδούχων, όπως φάνηκε στο ημιαυτόματο είχε για εκατοστά πιο μπροστά το γόνατό του.

Στο 70' ο Μπάκου σούταρε ο Χριστογεώργος απέκρουσε, αλλά δόθηκε οφσάιντ στον παίκτη του Ατρόμητου, που φάνηκε να καλύπτεται. Στο 84' από πλάγιο του Μουντέ, η μπάλα πέρασε από Φαν Βέερτ, Χριστογεώργο, δεν βρέθηκε άλλος παίκτης των γηπεδούχων στη φάση, ο Γκονζάλες απομάκρυνε ένα μέτρο από τη γραμμή δίνοντας ύψος στη μπάλα και μπλόκαρε ο γκολκίπερ του ΟΦΗ. Στο 87' κεφαλιά του Μπάκου από τη μικρή περιοχή κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 93' δεξί σουτ του Μπάκου κόντραρε στον Αποστολάκη κι έφυγε κόρνερ και στην εξέλιξη σουτ του Τσούμπερ κόντραρε στα σώματα και πέρασε ξανά κόρνερ.

Τα highlights του αγώνα