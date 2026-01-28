Ο Αστέρας ΑΚΤΟR βρίσκεται σε επαφές με την Ελλάς Βερόνα για την απόκτηση του Στέφαν Μίτροβιτς.

Ο Αστέρας ΑKTOR από την αρχή της χειμερινής περιόδου ήταν στην αγορά για απόκτηση ποδοσφαιριστή που θα ανέβαζε επίπεδο την ομάδα μεσοεπιθετικά. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μια προχωρημένη περίπτωση είναι αυτή του Στέφαν Μίτροβιτς.

Πρόκειται για Σέρβο δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως αριστερά, αλλά έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ.

Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στην Ελλάς Βερόνα και οι Αρκάδες βρίσκονται σε επαφές με το κλαμπ της Serie A για τον δανεισμό του.

Στο πρώτο μισό της σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Εξέλσιορ της Eredivisie και έκανε 10 εμφανίσεις.

Πρόκειται για δέκα φορές διεθνή με την εθνική ομάδα της Σερβίας και συνεπώς τον ξέρει άριστα ο τεχνικός του Αστέρα AKTOR, Μίλαν Ράσταβατς. Στην πατρίδα του έχει αγωνιστεί τόσο στη Ραντνίσκι, όσο και στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος τον πούλησε αντί 1,3 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάς Βερόνα το καλοκαίρι του 2024.