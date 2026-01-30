Βοριαζίδης: «Νιώθω ευλογημένος που είμαι ξανά εδώ»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε έπειτα από τρεις μήνες κι έχοντας διαχειριστεί σοβαρό πρόβλημα υγείας και δήλωσε ευλογημένος που νιώθει ξανά ποδοσφαιριστής. Ο Κοζανίτης μέσος αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία του λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Την περασμένη εβδομάδα, στον εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό, ήταν στην αποστολή του Άρη και σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports, μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε. «Ανυπομονούσα γι’ αυτή την επιστροφή. Όλοι οι συμπαίκτες μου, ο προπονητής μου, το προσωπικό της ομάδας με αγκάλιασαν! Είμαι πολύ χαρούμενος, που είμαι εδώ! Νιώθω ευλογημένος, που είμαι εδώ και μπορώ κάθε ημέρα να είμαι μαζί τους! Προσπαθώ να το διασκεδάσω και να ζω την κάθε στιγμή… Όλος ο κόσμος με στήριξε με συγκλονιστικό τρόπο από την κάθε στιγμή! Τα μηνύματά τους ήταν συγκλονιστικά. Εκ μέρους και της οικογένειάς μου θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί μου δίνουν τρομερή δύναμη».

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης ρωτήθηκε για το αν η περίπτωσή του θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. «Πρέπει να εκτιμούμε την κάθε στιγμή αυτό που έχουμε, την υγεία μας. Καλό είναι να αφήνουμε στην άκρη μικροπροβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία τελικά δεν είναι τα σημαντικά. Άλλα είναι τα πραγματικά σημαντικά στην ζωή. Ο καθένας μας πρέπει να νιώθει ευλογημένος, που έχει την υγεία του. Από εκεί και πέρα, τα όνειρά μου είναι τα ίδια με πριν. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό. Το όνειρό μου είναι να παίξω, να καθιερωθώ στην ομάδα. Να καταφέρω προσωπικούς και ομαδικούς στόχους. Θέλω να δουλέψω σκληρά».

Σχετικά με τα συναισθήματά του έπειτα από την ανακοίνωση της συμμετοχής του στην αποστολή του αγώνα με τον Λεβαδειακό και το επίπεδο ετοιμότητάς του, απάντησε ότι… «θα αποφασίσει ο προπονητής. Νιώθω έτοιμος σωματικά και πνευματικά. αφήνουμε πίσω όλα και συνεχίζουμε… Αν με χρειαστεί ο κόουτς, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω όλη την αγάπη που μου έχει δώσει ο κόσμος, στο γήπεδο, με τον δικό μου τρόπο. Επειδή πάνω από όλα πρέπει να λειτουργούμε ως άνθρωποι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, και εκ μέρους της οικογένειάς μου, στον πρόεδρο της ομάδας και τον γιατρό της ομάδας! Βασικά, όλους θέλω να τους ευχαριστήσω! Μπορώ να τους πω ονομαστικά, έναν έναν: τον φροντιστή, κύριο Δημήτρη Τσακίρη, και όλους στο επιτελείο. Η βοήθειά τους είναι ανθρώπινη, αλλά το εκτιμάς παραπάνω όταν το βιώνεις και το νιώθεις τόσο συναισθηματικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω και θα κάνω τα πάντα, για να ανταποδώσω την αγάπη τους στο γήπεδο».