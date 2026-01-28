Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Πιόνε Σίστο στην ΑΕΛ Novibet.

Παίκτης της ΑΕΛ Novibet θα πρέπει να θεωρείται ο Πιόνε Σίστο.

Ο 31χρονος (4/2/95) με ύψος 1,72 δεξιοπόδαρος Δανός εξτρέμ, με καταγωγή από την Ουγκάντα (γεννήθηκε, ωστόσο, στο Νότιο Σουδάν), όπως αναμενόταν αποχωρεί από τον Άρη και μετακομίζει στη Λάρισα. Ο παίκτης αναμένεται την Πέμπτη στη θεσσαλική πόλη για να περάσει ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο. Στη συνέχεια φυσικά θ' ανακοινωθεί και θ' αποτελέσει την έκτη φετινή μεταφραφή της ομάδας μετά τους Μασόν, Όλαφσον, Ναόρ, Ενγκόι και Μπατουμπινσικά.

Ο Πιόνε Σίστο έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία, αφήνοντας το αποτύπωμά του όπου αγωνίστηκε. Στη Μίντιλαντ κατέγραψε 214 συμμετοχές, σημειώνοντας 46 γκολ και μοιράζοντας 22 ασίστ, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ομάδας για χρόνια.

Στη Θέλτα αγωνίστηκε σε 135 αγώνες, με 18 γκολ και 13 ασίστ, προσφέροντας ποιότητα αλλά χωρίς σταθερότητα.

Στον Άρη μέτρησε 32 εμφανίσεις και 2 ασίστ και δεν μπόρεσε γενικά να προσφέρει πολλά. Την τρέχουσα σεζόν είχε 9 συμμετοχές, 6 στη Super League και 3 στο Κύπελλο με 600 λεπτά συμμετοχής. Τέλος, στην Αλάνιασπορ είχε 23 συμμετοχές και 2 γκολ, σε πιο περιορισμένο ρόλο.

