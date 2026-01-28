Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο Αλέξανδρος Βανδήρας και ανήκει με κάθε επισημότητα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Αλέξανδρος Βανδήρας έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, που επενδύει στο μέλλον. Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2028, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός γεννήμένος στη Θεσσαλονίκη έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, στην Ακαντέμικα Θεσσαλονίκης, στου Άρη, ενώ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2026 βρισκόταν στην ακαδημία του Πανσερραϊκού

Αναλυτικά η ανακοίνωση: « Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αλέξανδρο Βανδήρα. Ο Βανδήρας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Οκτωβρίου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στην Ομόνοια Σταυρούπολης. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, στην Ακαντέμικα Θεσσαλονίκης, στον Άρη ενώ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2026 βρισκόταν στην ακαδημία του Πανσερραϊκού..

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Αλέξανδρος Βανδήρας ανέφερε: ''Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η ένταξή μου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου ανταμείβει μια πορεία γεμάτη προσπάθεια, συνέπεια και αφοσίωση. Θα δουλέψω σκληρά ώστε να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, με στόχο να αγωνιστώ με τη φανέλα της πρώτης ομάδας και να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος''.

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο».