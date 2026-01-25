Ο Έντι Σαλσέδο και ο Ζήσης Καραχάλιος έγιναν αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό, λόγω ενοχλήσεων.

Ο ΟΦΗ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες και πήρε απόσταση από την «ουρά» της βαθμολογίας, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0. Από το παιχνίδι προέκυψαν δυο αγωνιστικά προβλήματα για τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει ισάριθμες αναγκαστικές αλλαγές.

Οι Κρητικοί πήραν τη νίκη χάρη στο πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Έντι Σαλσέδο, ο οποίος όμως λίγο αργότερα (43') έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε αλλαγή και αντικαταστάθηκε από τον Άαρον Ισέκα. Ο Ιταλο-Κολομβιανός αρχισκόρερ των Κρητικών ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί εντος της εβδομάδας.

Από την πλευρά του ο Zήσης Καραχάλιος δέχτηκε χτύπημα στον τετρακεφαλο του δεξιού ποδιού από τον Χρίστο Σιέλη και στο 52ο λεπτό άφησε τη θέση του στον Φίλιπ Μπαΐνοβιτς. Ο Έλληνας χαφ έχει ένα αιμάτωμα στην περιοχή και η κατάσταση του θα επανεκτιμαται καθημερινά.

Επόμενο ματς του ΟΦΗ είναι στις 31 Ιανουαρίου, όταν και θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Για αυτό το ματς ο Κόντης δεδομένα δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο, λόγω καρτών, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς.