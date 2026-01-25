Άρης - Λεβαδειακός: Ο Κωστή στο 93' έγραψε το 2-2
Ο Λεβαδειακός πήρε τον βαθμό στο «Κλ. Βικελίδης» με γκολ του Γιάννη Κωστή στο 93'.
Ο Άρης κρατούσε τη νίκη στα χέρια του, αλλά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Όζμπολτ έδωσε στον Συμελίδη, αυτός βρήκε τον Κωστή, ο 25χρονος Κύπριος μέσος απέφυγε τρεις παίκτες με το... μπάσιμο στην περιοχή και τον Αθανασιάδη και πλάσαρε σε κενή εστία για το 2-2. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του Κωστή σε 16 συμμετοχές στη Super League.
Το γκολ του Κωστή στο 93'.
