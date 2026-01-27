Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας με τον Έλτον Φικάι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία και την Πιαστ Γκλίβιτσε.

Την παραχώρηση του Έλτον Φικάι επιβεβαίωσε ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του, με τον νεαρό Αλβανό κεντρικό αμυντικό να καταλήγει μεν στην Πολωνία, αλλά τελικά στην Πιαστ Γκλίβιτσε και όχι την Γκόρνικ Ζαμπρζε, όπως είχε διαφανεί αρχικά.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής μέτρησε μόλις τρεις συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν και κρίθηκε πως ήταν καλύτερο να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ώστε να πάει κάπου που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Το «τριφύλλι» δέχθηκε να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερο για να πάει στην Πολωνία και την Πιαστ Γκλίβιτσε, παρ' ότι εκείνος είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και φρόντισε να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης, το ύψος του οποίου πρέπει να κυμαίνεται στο 20%.

Η ανακοίνωση του Φικάι

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Έλτον Φικάι στην πολωνική Πιάστ Γκλίβιτσε.

Ο Έλτον εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου το 2018 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών του Τριφυλλιού. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023 και πραγματοποίησε πέντε συμμετοχές με τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί ποσοστό από τη μεταπώλησή του.

Έλτον σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».