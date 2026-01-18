Χιμένεθ: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία»

Ο Μανόλο Χιμένεθ εξήγησε τα αγωνιστικά προβλήματα του Άρη στην AEL FC Arena αλλά και τις αποφάσεις του στον καταρτισμό της αποστολής.

Ο Ισπανός προπονητής υποστήριξε στη συνέντευξη Τύπου ότι τίποτε δεν λειτούργησε καλά για την ομάδα του. «Χωρίς καμία αμφιβολία, το καλύτερο στοιχείο σήμερα ήταν ο κόσμος της ομάδας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ νωρίς. Αν δεν βάλεις ένταση στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζεις. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Θα πρέπει απέναντι σε όλες τις ομάδες και να έχουμε το μάξιμουμ της έντασης. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζεις με το όνομα ή την ποιότητα. Θα πρέπει να πέφτουμε πάνω σε κάθε μπάλα, όπως έκανε ο αντίπαλος», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για τις αποφάσεις του πριν από το παιχνίδι με τον αποκλεισμό των Άλβαρο, Ροζ από την αποστολή αλλά και την αντικατάσταση του Λορέν Μορόν κι ενώ η ομάδα του ήταν με μειονέκτημα στο σκορ. «Για τον Μορόν, είναι πρόβλημα να έχουμε μόνο έναν επιθετικό. Πρέπει να του έρχεται η μπάλα για να σκοράρει. Με τρεις αμυντικούς, ήταν σε μειονεκτική θέση. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι το κέντρο δεν δημιούργησε. Αυτό που κάναμε στην αλλαγή του Μορόν ήταν να παίξουμε μεταξύ των γραμμών, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερους χώρους και κενά για να κάνουμε το παιχνίδι. Υπάρχει όμως θέμα όταν τόσους μήνες είμαστε με έναν επιθετικό», είπε.

Σχετικά με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς απάντησε ότι… «Άλβαρο και Ρόουζ έπαιζαν γιατί δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες διαθέσιμοι. Ρισκάραμε με τον Σούντμπεργκ επειδή δεν ήταν έτοιμος να παίξει 90 λεπτά. Ασκήθηκε μεγάλη κριτική στον Άλβαρο και στον Ρόουζ, αλλά δεν σταμάτησαν να παίζουν για την ομάδα ακόμα και με προβλήματα».