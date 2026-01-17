Ο Γιώργος Κάτρης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, μετά τον δανεισμό στον Λεβαδειακό.

Ο Γιώργος Κάτρης έπειτα από 1,5 χρόνο και τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

Ο Κάτρης, ο οποίος γεννήθηκε στις 14/10/05, εκτός από στόπερ μπορεί να παίξει και δεξί μπακ και το καλοκαίρι του 2024 συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας του τριφυλλιού, με προπονητή τον Ουρουγουανό Ντιέγκο Αλόνσο, αλλά μετακόμισε στη συνέχεια στη Λιβαδειά, όπου είχε 31 παιχνίδια, 1 γκολ και 1 ασίστ. Την τρέχουσα περίοδο είχε 11 αγώνες και στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε δύο ματς βασικός και σε τρία ως αλλαγή.

Στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επανένταξη του Γιώργου Κάτρη στο ρόστερ της ομάδας.

Ο 20χρονος αμυντικός εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου το 2021, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023, έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού και το καλοκαίρι του 2024 δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, καταγράφοντας 31 συμμετοχές. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21».