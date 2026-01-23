Ο Φέρεντς Πούσκας αποτελεί συνδετικό κρίκο των Φερεντσβάρος και Παναθηναϊκού καθώς ως προπονητής οδήγησε το «Τριφύλλι» στην μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του.

Μετά από πρόσκληση της Εθνικής Υπηρεσίας Αθλητισμού της Ουγγαρίας αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού ξεναγήθηκε στο μουσείο Πούσκας και στην Puskas Arena. Εκεί όπου υποδέχθηκαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ο πρόεδρος και CEO της NSU, Πέτερ Μπίρο, καθώς και ο Έλληνας Πρέσβης στην Ουγγαρία, Εμμανουήλ Αποστολάκης.

Οι άνθρωποι της ομάδας του Παναθηναϊκού προσέφεραν ως δώρο ένα πορτρέτο του Φέρεντς Πούσκας (που ως προπονητής οδήγησε τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών με τον Άγιαξ το 1971) και ένα ανάγλυφο έργο που απεικονίζει τον ποδοσφαιριστή. Οι Ούγγροι προσέφεραν σημαίες της χώρας σε ειδική συσκευασία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ, Λεωνίδας Μπουτσικάρης: «Ο Πούσκας ενώνει τις δύο χώρες. Θεωρείται Θρύλος στον σύλλογό μας, όχι μόνο για την ποδοσφαιρική του αξία αλλά και για τον χαρακτήρα του. Στο προπονητικό μας κέντρο, το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς μπαίνοντας είναι το πορτρέτο του. Υπήρξε εμβληματική μορφή που επηρέασε όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό».

Για τον λόγο της επίσκεψης στην Puskas Arena ανέφερε: «Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψής μας είναι η ανταλλαγή ιδεών, καθώς σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός μεγάλου μουσείου μέσα στη δική μας νέα αρένα, το οποίο θα παρουσιάζει την ιστορία του αθλητισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Συλλέγουμε ιδέες και από το Στάδιο και από το Μουσείο Πούσκας».