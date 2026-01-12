Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς έχει βρει σημείο επαφής τόσο με τον παίκτη όσο και με τον γερμανικό σύλλογο. Ανοιχτό και για την απόκτηση ακόμη ενός μέσου.

Το διάστημα που ο Παναθηναϊκός δούλευε εντατικά την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο και περιμένει την κατάληξη της υπόθεσης μέσα στο επόμενο 48ωρο, εργαζόταν παράλληλα και στην υπόθεση του 28χρονου Τσέχου κεντρικού χαφ, Άλεξ Κραλ που ανήκει στην Ουνιόν Βερολίνου.

Το Τριφύλλι έχοντας ξεχωρίσει τον συγκεκριμένο μέσο για τα αθλητικά του προσόντα, ενα παίκτη που παίζει στο «6» και το «8» με την ισορροπία να χαρακτηρίζει το παιχνίδι του, έχει βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή του, καθώς έχει βρει σημείο επαφής και επικοινωνίας τόσο με τον γερμανικό σύλλογο και όσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο έμπειρος χαφ θα γίνει παίκτης των «πρασίνων» μέσα στην εβδομάδα. Ο Κραλ είναι 48 φορές διεθνής και έχει σκοράρει 2 γκολ ενώ κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπάρτακ Μόσχας, Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ.

Από κει και πέρα, παραμένει ανοιχτή για τον Παναθηναϊκό η ενίσχυσή του με έναν παίκτη που θα του αλλάξει σε σημαντικό βαθμό την δημιουργία στον άξονα, εκεί όπου εντοπίζεται και η πολύ μεγάλη ανάγκη από το ξεκίνημα της σεζόν.