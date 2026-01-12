Το μπλόκο του Βικελίδης

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το στραβοπάτημα της ΑΕΚ, τον Αρη που πρέπει πάντα να σέβεσαι, τον ΠΑΟ που αλλάζει και τον Νους που έχει δύο διαφορετικές προσωπικότητες.

Στην 16η αγωνιστική, αυτή της επανέναρξης του πρωταθλήματος, είχε ενδιαφέρον να προσπαθείς να καταλάβεις σε ποιες ομάδες η μεγάλη διακοπή έκανε μια κάποια ζημιά. Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι αυτές είναι ο Αστέρας Τρίπολης, που μοιάζει να έχει ξανά τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν στην αρχή της σεζόν και που ο Κόλμαν είχε με δυσκολία καταφέρει να ξεπεράσει, ο Βόλος που σε δύο σερί ματς (με την Κηφισιά για το κύπελλο και τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα) εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων, κι ο Παναιτωλικός που δεδομένου και του δύσκολου προγράμματος ζορίζεται πολύ. Κυρίως όμως η διακοπή φάνηκε να κάνει κακό στην ΑΕΚ που στο Βικελίδης φέροντας μια ισοπαλία με τον Αρη έχασε την πρωτιά της. Την προσπέρασε ο Ολυμπιακός που είχε κερδίσει το Σάββατο τον Ατρόμητο και την έπιασε ο ΠΑΟΚ που έκανε την καθιερωμένη του νίκη στο Αγρίνιο.

Αργή και προβλέψιμη

Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο Βικελίδης μόλις στο 8΄με ένα γκολ που ο Λιούμπισιτς έδωσε στον Κοϊτά κι αφού εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Τεχέρο από αυτά που δεν επιτρέπονται. Το κομβικό σημείο στο ματς είναι η γρήγορη ισοφάριση του Αρη με τον Γένσεν τρια λεπτά αργότερα κι αφού η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έκανε τρία σουτ στην εστία του Στρακόσια σε δυο λεπτά. Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο ματς και είχε μια εικόνα ομάδας παθητικής, με δυσκολίες και στις ανακτήσεις της μπάλας αλλά και στην κυκλοφορία της. Η κακή λειτουργία της μεσαίας γραμμής της (με τον Πινέδα και τον Μάριν να παίζουν χωρίς ένταση και τον Ζοάο Μάριο να μην υπάρχει στο παιχνίδι) ήταν ο λόγος της υποτονικής της εμφάνισης: για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού η ΑΕΚ δεν έχει ευκαιρίες – όλη η επιθετική της παραγωγή είναι ένα χτύπημα φάουλ του Μάριν και μια – δυο πλαγιοκοπήσεις του Πήλιου που δεν ανησύχησαν τον Αθανασιάδη. Η απουσία του Ρότα, που είχε ένα πρόβλημα στην προπόνηση του Σαββάτου, φάνηκε κυρίως επιθετικά: ο Οντουμπάτζο δεν είχε προβλήματα στα μετόπισθεν, αλλά δεν πήρε τις επιθετικές πρωτοβουλίες του σταθερού φέτος βασικού δεξιού μπακ. Ο κόουτς Νίκολιτς είπε πως η ομάδα του δεν είχε ούτε ένα διακριθέντα: ίσως λίγο υπερβάλει, αλλά το έκανε για να υπογραμμίσει παραστατικά το γιατί της μέτριας εμφάνισης. Η οποία όμως οφείλεται και πολύ στον Αρη.

Πολύ τρέξιμο, αρκετό σχέδιο

Ο Αρης, σε μια κακή ως τώρα σεζόν του, έχει φέρει στην έδρα του ισοπαλίες με την ΠΑΟ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα ενώ στο κύπελλο δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ γιατί απλά δεν ήταν όσο προσεκτικός έπρεπε στο τέλος. Το μπλόκο του Βικελίδης λειτουργεί και δεν το έσπασε κανείς από τους άλλους μεγάλους.

Ο Αρης υπενθυμίζει ότι όταν είναι δυνατός πρέπει στην έδρα του να τον φοβάσαι και όταν δεν διανύει την καλύτερη σεζόν πρέπει να τον σέβεσαι. Την ΑΕΚ την βραχυκύκλωσε με δυο τρόπους. Πρώτα από όλα πιέζοντας πολύ τους Μάριν και Πινέδα δεν της επέτρεψε να κυκλοφορεί την μπάλα όπως θα ήθελε: με τις επιστροφές του Πέρεθ και του Ντουντού και το aggressive παιχνίδι των Γένσεν, Ράτσιτς και Μόντσου, έπαιζε στην μεσαία γραμμή με παίκτη παραπάνω. Κι έπειτα αρκούσαν οι βαθιές μπαλιές στον Ντουντού και τον Καντεβέρε κυρίως για να μένει η άμυνα της ΑΕΚ πολύ πίσω και να μην ανεβαίνει σχεδόν καθόλου η ΑΕΚ πιο ψηλά.

Ο Αρης δεν έκανε πολλές ευκαιρίες, δημιουργούσε όμως καταστάσεις «ένας εναντίον ενός» στο πλάι (και με τον Πέρεθ) και έκλεινε την ΑΕΚ αρκετά ώστε να κερδίζει μέτρα και χρόνο. Μια βαθιά μπαλιά στον Ντουντού δημιούργησε την φάση ενός δεύτερου γκολ, που ο Νορβηγός Σάγκι ακύρωσε για φάουλ στον Ζοάο Μάριο στην αρχή της φάσης, έπειτα από υπόδειξη των συμπατριωτών του στο VAR, προκαλώντας την οργή του Αρη που έβγαλε κι ανακοίνωση εναντίον του Λανουά. Οχι άδικα.

Ο Νίκολιτς ήταν σε αναμμένα κάρβουνα, ήθελε την νίκη, άλλαξε την επίθεση στο τέλος και χρησιμοποίησε ακόμα και τον νεοφερμένο Βάργκα που είναι μια περίεργη περίπτωση φορ που ή θα βρίσκει γκολ ή δεν θα θυμάσαι ότι έπαιξε. Η ΑΕΚ πήγε να κάνει το τέλειο ριφιφί έχοντας δυο ευκαιρίες στο φινάλε: στο 90΄ο Γιόβιτς δεν εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο μεγάλο δώρο της άμυνας του Αρη (αυτή τη φορά το έκανε ο Αλβαρο που του έστρωσε την μπάλα στον Σέρβο) ενώ ένα λεπτό αργότερα μια παρέμβαση του Ρόουζ σε ένα σουτ του Μάνταλου έσωσε τον Αθανασιάδη, που ήταν αδύνατο να καλύψει την γωνία του. Οι φάσεις αυτές δείχνουν πως η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει το ματς αν πίεζε, αλλά για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να έχει την μπάλα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο την κράτησε λίγο.

Καινούργιος ΠΑΟ μέσα στο κρύο

Ο ΠΑΟ επέστρεψε στις νίκες κόντρα στον Πανσερραϊκό με μια ενδεκάδα ολοκαίνουργια που είχε μια ενδιαφέρουσα και γρήγορη επίθεση. Ο Πελίστρι και ο Ζαρουρί έτρεξαν αρκετά, ο Τζούρισιτς σαν «δεκάρι» έδωσε λίγη παραπάνω ποιότητα και κυρίως υπήρχε ο Τετέι που στο ντεμπούτο του ήταν πρωταγωνιστής σε πέντε τελικές και κέρδισε και την αποβολή του Ντε Μάρκο στο τέλος. Όλα αυτά είναι λίγο εικόνες από το μέλλον, όμως, έχουν μικρή σημασία καθώς μιλάμε για ένα ματς που χάρη σε δυο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟ ήταν 2-0 στο 15΄και 3-0 στο 38΄- το τρίτο γκολ πέτυχε ο Γεντβάι που όταν συναντά τον Πανσερραϊκό «σεληνιάζεται». Θέλω να πω ότι στο παγωμένο ΟΑΚΑ απλά δεν υπήρξε ματς: η νίκη του ΠΑΟ μπορεί να είναι ένα βήμα για την έξοδο από την παρατεταμένη αγωνιστική κρίση, μπορεί όμως να μην σημαίνει και τίποτα αφού το εμπόδιο του Πανσερραϊκού είναι χαμηλό. Για το αν έχει υπάρξει εκμετάλλευση της διακοπής και πρόοδος του Παναθηναϊκού ας κάνουμε λίγη υπομονή να δούμε το ματς κυπέλλου με τον Αρη και το ματς με την ΑΕΚ που ακολουθεί.

Κεκτημένη ταχύτητα και Νους

Γενικά δεν ήταν μια αγωνιστική που μας έκανε σοφότερους. Ο Λεβαδειακός με την κεκτημένη του ταχύτητα κέρδισε εύκολα και τον Βόλο: παίζει μπάλα, ασχολείται ελάχιστα έως καθόλου με την διαιτησία και για αυτό έχει και την πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα. Εχει στρογγυλοκαθίσει στην τέταρτη θέση και έχει μάθει να προκαλεί πανικούς στις άμυνες: τα δυο πρώτα από τα τρία γκολ κόντρα στον Βόλο τα δίνει η άμυνα του Φεράντο. Το σόου του Νους που πέτυχε τέσσερα γκολ κόντρα στον Αστέρα είναι η απόλυτη απόδειξη πως ο ΟΦΗ είναι πλέον καλά: ο Χρήστος Κόντης άργησε λίγο, αλλά βρήκε την άκρη. Ο Νους είναι σαν να έχει δυο προσωπικότητες: υπάρχει ένας Νους που καυγαδίζει κι αποβάλλεται κι ένας Νους υγιής που μπορεί να κάνει πράγματα όπως τα χθεσινά, που στη Σουπερλίγκα μπορούν λίγοι. Φρέναρε το Σάββατο και η Κηφισιά που έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην ΑΕΛ, πράγμα που ακούγεται περίεργο να το λες για ομάδα που είχε τρία δοκάρια! Η ομάδα του Λέτο θα είχε κερδίσει αυτό το ματς εύκολα αν είχε γίνει πριν από ένα μήνα, αλλά στην δική της περίπτωση το πρόβλημα δεν είναι η διακοπή: είναι ότι έφυγαν ο Τετέι και ο Παντελίδης. Όταν θες να πουλάς (γιατί έτσι πρέπει…) πρέπει να έχεις έτοιμους και τους αντικαταστάτες όποιων θες να πουλήσεις: είναι βασικός κανόνας.