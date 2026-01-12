Τσατάλης: «Ανεύθυνα και ψευδώς λέτε ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ, υπήρξε επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς»

Το σχόλιο του Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάσου Τσατάλη, για τα σχόλια για το ακυρωθέν γκολ του Άρη και η αναφορά του για την ισοφάριση του Γένσεν.

Από πλευράς ΑΕΚ πήραν θέση για τα... σχόλια αναφορικά με τη φάση του ακυρωθέντος γκολ του Άρη, για το οποίο αναφέρθηκαν τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ, μέσω ανάρτησης του Γιώργου Κουβεντίδη.

Μετά την ανάρτηση του Αντιπροέδρου, Αλέξη Δέδε, ακολούθησε νέο post, από τον Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Τάσο Τσατάλη, ο οποίος τόνισε πως στη φάση της ισοφάρισης του Γένσεν αρχικά δεν υπήρχε κόρνερ, ένω έγινε επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς.

Η ανάρτηση του Τάσου Τσατάλη

«Επειδή δεν αντέχεστε, κι ανεύθυνα και ψευδώς λέτε πως ευνοήθηκε η ΑΕΚ, πάρτε κι αυτό. Το κόρνερ δεν ήταν κόρνερ, και πριν το γκολ υπήρξε επιθετικό φάουλ στον Γιόβιτς. Αν και το "Γιόβιτς και επιθετικό φάουλ" φοριέται πολύ απ την αρχή του πρωταθλήματος».