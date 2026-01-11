Μπούσης: «Όριο μας ο ουρανός»

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, μετά την επιβλητική νίκη επί του Αστέρα AKTOR.

Ο ΟΦΗ μετά την απώλεια του Super Cup έβγαλε αντίδραση, καθώς πανηγύρισε την πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Αστέρα AKTOR και λίγες μέρες μετά συνέτριψε του Αρκάδες στο Ηράκλειο, με το επιβλητικό 4-0.

Ο διοικητικός ηγέτης του Ομίλου, Μιχάλης Μπούσης, με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του τόσο για τη νίκη επί των Κιτρινομπλέ, όσο και για τη συνέχεια.

«Όριο μας ο ουρανός. Σπουδαία ομαδική νίκη. ΟΦΗ, ΟΦΗ, ΟΦΗ», ανέφερε στην ανάρτηση του ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ με τη νίκη του επί του Αστέρα AKTOR «έπιασε» τον 9ο Παναιτωλικό στους 15 βαθμούς και είναι στο -4 από την 8η Κηφισιά, έχοντας ματς λιγότερο, ενώ ακολουθεί το μεγάλο νοκ άουτ ματς - πρόκληση, με αντίπαλο την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.