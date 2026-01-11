Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στo «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η ΑΕΚ έχασε βαθμούς στο πρώτο της παιχνίδι για το 2026, καθώς ήρθσε ισόπαλη με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 1-1 και ο Ολυμπιακός την προσπέρασε στην «κούρσα» της κορυφής.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό. Ο Τεχέρο έκανε κάκιστη πάσα προς τα πίσω, ο Λιούμπισιτς έκλεψε την μπάλα, έφυγε μόνος του στο χώρο, «σιγούρεψε» το γκολ με πάσα στον Κοϊτά, ο οποίος σούταρε σε κενή εστία για το 0-1.

Η «απάντηση» του Άρη ήταν άμεσα. Στο 11' ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Γένσεν, ο οποίος ισοφάρισε με φανταστικό σουτ στην κίνηση.

Στο 57ο λεπτό ο Γένσεν πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Ντουντού, ο εξτρέμ του Άρη έκανε διαγώνιο σουτ, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Ροζ στον Ζοάο Μάριο, στην αρχή της φάσης.

Η Ένωση είχε δυο καλές στιγμές στο φινάλε για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Στο 90' ο Αθανασιάδης νίκησε τον Ελίασον, από λάθος του Άλβαρο η μπάλα έφτασε στον Γιόβιτς στο όριο της περιοχής και ο Σέρβος σούταρε άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Μάνταλος πάτησε περιοχή, είχε χώρο, σούταρε και η μπάλα πέρασε χιλιοστά δίπλα από το δοκάρι του Αθανασιάδη.