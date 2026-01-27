ΠΑΕ ΑΕΚ και Ηλιόπουλος για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός, κουράγιο στις οικογένειές τους»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και του Μάριου Ηλιόπουλου για το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Συγκλονισμένο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο από την τραγωδία με το τροχαίο δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Και η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέδωσαν ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη τους για το συγκλονιστικό αυτό γεγονός.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ

«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος».