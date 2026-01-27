Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Αντρέ Σιμόες έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σε θλίψη έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι σε βαρύ πένθος, με τον κόσμο της ομάδας, τους παίκτες, τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τα στελέχη να πηγαίνουν στην Τούμπα για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Όλοι οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν εκφράσει τα συλλυπητήριά τους με ανακοινώσεις, ενώ μια συγκινητική ανάρτηση έκανε και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Αντρέ Σιμόες.

Ο Πορτογάλος ανέβασε μια φωτογραφία στα social media με έναν δακρυσμένο Δικέφαλο πάνω από την Τούμπα και ένα κεράκι με τη λέξη RIP.