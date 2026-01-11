Ο Αστέρας Aktor έμεινε με δέκα παίκτες κόντρα στον ΟΦΗ, λόγω αποβολής του Τσίκο.

Ο ΟΦΗ εκτός από το 2-0 έχει και αριθμητικό πλεονέκτημα με τον Αστέρα Aktor από το 61'.

Ο Τζήλος έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Τσίκο, ο οποίος μπήκε στο 46' αντί του Αλάγκμπε, για μαρκάρισμα στον Νους, αλλά κλήθηκε στο VAR να ελέγξει τη φάση κι έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον Αργεντινό.

Ο Τσίκο, από τη στιγμή που αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό, θα χάσει το ματς που ακολουθεί με την ΑΕΚ, ενώ με την Ένωση δεν θα παίξει και ο Γιαμπλόνσκι. Ο Λευκορώσος είχε δηλωθεί να εκτίσει με τον ΟΦΗ, αλλά αποβλήθηκε στο ματς Κυπέλλου με τους Κρητικούς, οπότε μεταφέρεται η ποινή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σ' αυτό δεν θα είναι παρών και ο Αλάγκμπε που είχε δηλωθεί να λείψει κόντρα στην ΑΕΚ.

Τρεις μέσοι νοκ άουτ δηλαδή.