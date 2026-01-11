Ο Τίνο Καντεβέρε είναι στο αρχικό σχήμα του Άρη στον αγώνα (19:30) με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν προχώρησε σε πολλές αλλαγές στην 11αδα της ομάδας του σε σχέση με τον αγώνα του Κυπέλλου απέναντι στον Παναιτωλικό. Στην αμυντική τετράδα, Τεχέρο και Φαντιγκά θα αγωνιστούν στα άκρα ενώ το δίδυμο των στοπερ συνθέτουν οι Άλβαρο-Ροζ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής παρέμειναν οι Μόντσου-Ράτσιτς ενώ επιστρέφει ο Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος θα αγωνιστεί πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε. Ο τελευταίος αντικαθιστά τον τιμωρημένο Λορέν Μορόν.

Στα επιθετικά άκρα, ο Ισπανός προπονητής επέλεξε τους Κάρλες Πέρεθ (δεξιά), Ντούντου (αριστερά) ενώ ο Γιώργος Αθανασιάδης διατηρήθηκε κάτω από την εστία.