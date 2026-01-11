Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta την μεγάλη σημασία που είχε για τον Ολυμπιακό το χθεσινό παιχνίδι.

Χθες το πρωί είχα εστιάσει σε ένα πράγμα ενόψει του απολύτως κρίσιμου βαθμολογικά αγώνα του Ολυμπιακού στο Περιστέρι-στην ανάγκη να το αλλάξει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και να μπαίνει από την αρχή πιο δυνατά στα παιχνίδια της, με στόχευση να πηγαίνει στο ημίχρονο στα αποδυτήρια προηγούμενη στο σκορ.

Είχα αναλύσει πόσο του έχει κοστίσει φέτος του Ολυμπιακού η σχετική αδυναμία του, με τις ισοπαλίες τόσο με την Πάφο στο Τσάμπιονς Λιγκ, όσο και με τον Άρη και την Κηφισιά στο πρωτάθλημα. Και μάλλον ήμουν στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, καθώς ακριβώς αυτά τα πράγματα σκέφτηκε κι ο Βάσκος ζητώντας από τους παίκτες του να μην αφήσουν να πάει χαμένο πάλι ένα ημίχρονο.

Κάπως έτσι οι πρωταθλητές στο πρώτο δεκάλεπτο είχαν αφενός μεν την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα, αφετέρου δε ένα δοκάρι. Και κάπως έτσι εκμεταλλεύθηκαν έστω προς το τέλος του ημιχρόνου, στο 37’, την κλάση των Ταρέμι και Ζέλσον ανοίγοντας το σκορ. Η εξέλιξη στο β΄ ημίχρονο ήταν ιδανική, με το γρήγορο, στο πρώτο δεκάλεπτο, δεύτερο γκολ με το οποίο κλείδωσε το τρίποντο-βάλσαμο, μετά τις ηλίθιες ισοπαλίες με τον Άρη στο Χαριλάου και την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη.

Να ξέρετε δε ότι οι νίκες του Ολυμπιακού στο Περιστέρι είναι πάντα σημαδιακές στην οικονομία της μάχης του τίτλου. Για ρίξτε μια ματιά:

2025 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-2. Το πήρε το πρωτάθλημα

2024 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-0. Το έχασε το πρωτάθλημα

2023 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-1. Το έχασε το πρωτάθλημα

2022 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-3. Το πήρε το πρωτάθλημα

2021 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-1. Το πήρε το πρωτάθλημα

2020 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-1. Το πήρε το πρωτάθλημα

Εδώ και έξι χρόνια, δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι ο Ολυμπιακός όταν περνάει από το Περιστέρι να το παίρνει το πρωτάθλημα! Και όταν δεν περνάει από το Περιστέρι να το χάνει το πρωτάθλημα! Και για το 2026 πέρασε από το Περιστέρι. Αν μάλιστα θέλετε να το πάμε ακόμη πιο μακριά, αυτό δεν γίνεται απλά εδώ και μία εξαετία, αλλά από το 2012 έως σήμερα, δηλαδή εδώ και 14 χρόνια, με εξαίρεση που απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα, το 2017, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει (2-1), αλλά είχε χάσει το πρωτάθλημα.

Τέλος πάντων, θα φανούν όλα αυτά στην πορεία, μόνο εκεί. Άλλωστε, βλέπουμε τι γίνεται. Χθες, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς έβγαλε χωρίς κίτρινη το παιχνίδι ο Κίνι, μετά από τόσα σκληρά φάουλ που έκανε πάνω στον Ζέλσον…Πώς δεν πήρε κίτρινη ο Μίχορλ στο 47’ για το αντιαθλητικό παίξιμο πάνω στον Τσικίνιο…Πώς δεν δόθηκε φάουλ υπέρ του Ζέλσον μισό μέτρο έξω από την περιοχή του Ατρόμητου σε πεντακάθαρο σπρώξιμο του Γουμπιτάνα μόλις στο 30ο δευτερόλεπτο του αγώνα…

Ο Μεντιλίμπαρ διαμαρτυρήθηκε έντονα από τον πάγκο γιατί στο 34΄ ο διαιτητής από την Κοζάνη (Τσιμεντερίδης) δεν άφησε πλεονέκτημα μετά το φάουλ (+κάρτα) του Μουτουσάμι πάνω στον Μπιανκόν. Με την μπάλα να φτάνει στον Τσικίνιο και να είναι ο Ολυμπιακός στην επίθεση, στο αμυντικό τρίτο του Ατρόμητου, με τρεις (Τσικίνιο, Ταρέμι, Ζέλσον) έναντι τριών (αμυνόμενων). Η ειρωνεία είναι με τον διαιτητή να μην αφήνει πλεονέκτημα στην εξέλιξη της φάσης και της εκτέλεσης του φάουλ στο κέντρο, οι «ερυθρόλευκου» πέτυχαν το 1-0. Διότι, ως γνωστόν το ποδόσφαιρο πολλές φορές τιμωρεί την αδικία (Νο 1)…

Μετά το 2-0, με το τρίποντο στο τσεπάκι του Ολυμπιακού, η διαιτησία ήταν πάντως άψογη. Κάτι είναι κι αυτό!

Άσχετο: Να΄ ναι καλά ο…εγκέφαλος που αποφάσισε να αλλάξει βασικό γκολκίπερ χθες ο Ατρόμητος κι από εκεί που ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού Χουτεσιώτης ήταν αναντικατάστατος από την 1η αγωνιστική βρέθηκε στον πάγκο για να παίξει ο Κοσέλεφ. Με τον Χουτεσιώτη ο Ατρόμητος στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές είχε νικήσει 2-0 τον ΠΑΟΚ και είχε φέρει 0-0 στη Λάρισα. Ο δε αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Περιστερίου, ο Κοσέλεφ, είδαμε τί λάθος έκανε και ήρθε το δεύτερο γκολ. Άλλωστε, ως γνωστόν το ποδόσφαιρο πολλές φορές τιμωρεί την αδικία (Νο 2)…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ζέλσον το κάνει ωραία αυτό, να έρχεται σαν τρέϊλερ από πίσω, στο δεύτερο δοκάρι, και να αξιοποιεί τις πάσες από την αντίθετη πλευρά. Όπως στη φάση του 1-0 από την ασίστ του Ταρέμι. Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει, στέλνοντας και τότε την μπάλα στα δίκτυα, στον τελικό του Σούπερ Καπ, μία εβδομάδα νωρίτερα, από την ασίστ στο Παγκρήτιο του άλλου σέντερ φορ, του Γιάρεμτσουκ!

Αυτό, πάντως, που μου άρεσε αυτή τη φορά στον Ολυμπιακό είναι ότι αμέσως μετά το 1-0 δεν το πήγε στη συντήρηση, αλλά έμεινε μπροστά για να κάνει και δεύτερο γκολ. Με την μπάλα να είναι για πολλά λεπτά μέσα και γύρω από την περιοχή του Ατρόμητου, έστω κι αν δεν προέκυψε ευκαιρία, ούτε καν τελική, ίσως γιατί οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ επέμεναν πολύ, ίσως κι υπερβολικά, να παίζουν με πασούλες μέσα στο «κουτί», στην προοπτική να βγουν σε θέση για γκολ.

Κυρίως ο Τσικίνιο ήταν αυτός που το έκανε, αλλά δικαιώθηκε εν τέλει, έστω λίγα λεπτά αργότερα, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, όταν με μία τέτοια πάσα, πραγματικά αριστοτεχνική, έβγαλε την ασίστ στον Ταρέμι για το 2-0. Παρεμπιπτόντως, ο Πορτογάλος χθες ήταν διαφορετικός απ΄ ότι στα τελευταία παιχνίδια. Είχε φρεσκάδα, πολύ ωραίες κινήσεις, καλά γυρίσματα στην περιοχή, μία πανέξυπνη πάσα στον Γιαζίτσι για γκολ, ακόμη και καλά κτυπήματα κόρνερ.

Τον έχει ανάγκη τον φορμαρισμένο Τσικίνιο ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως παίζει ο Μεντιλίμπαρ, είναι κλειδί του παιχνιδιού να είναι καλά ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, που όταν τραβιέται στα πλάγια της επίθεσης, όπως έγινε και χθες ένα τέταρτο, δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικός.

Και για το τέλος ένα ιμότζι