Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για τον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού με βάση τον προηγούμενο.

Εάν έχουμε να πούμε κάτι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο το Σάββατο στο Περιστέρι, σε σχέση με εκείνο με τον ΟΦΗ το περασμένο Σάββατο στο Παγκρήτιο, αναμφίβολα έχει να κάνει με τις έξι αλλαγές του αγώνα στο Σούπερ Καπ.

Και οι έξι παίκτες που μπήκαν άφησαν ικανοποιημένο τον Μεντιλίμπαρ, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Χωρίς αμφιβολία, του έβαλαν ιδέες για το επόμενο παιχνίδι, με τον Ατρόμητο. Και όλοι διεκδικούν θέση, ο καθένας με τις πιθανότητες του. θα έλεγα πρώτους τον Κοστίνια με τον Γιάρεμτσουκ.

Αλλά τόσο οι Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, όσο και οι Στρεφέτσα, Γιαζίτσι είναι αυτή την στιγμή υποψήφιοι για να παίξουν στο Περιστέρι. Δεν λέω ότι θα ξεκινήσουν όλοι βασικοί, ωστόσο είναι μέσα στο πλάνο. Ακόμη και ως επιβράβευση να το δει κανείς, για τις βοήθειες που έδωσαν στην ομάδα για να πάρει την τελευταία της, χρονικά, κούπα.

Χωρίς, πάντως, ακόμη να μπορεί κάποιος να εξηγήσει επαρκώς, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν αποφάσιζε να κάνει αλλαγή παρά μόνο μετά το…87ο λεπτό και δη με την πρώτη να είναι αναγκαστική, λόγω των ενοχλήσεων που είχε ο Μπιανκόν. Και με τη δεύτερη να γίνεται στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και την τρίτη με την έναρξη της παράτασης.

Η απορία δε έχει να κάνει όχι με την επιλογή αυτή καθ΄ εαυτή, να μην κάνει αλλαγή ο προπονητής-υπάρχουν ματς στα οποία η ομάδα πάει καλά και μπορείς να πεις ότι δεν χρειάζεται αλλαγή. Εδώ, ήταν σαφές ότι ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε καλά. Και το μόνο που είχε αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ ήταν ένα πράγμα, κι αυτό προς το τέλος του β΄ ημιχρόνου-όταν άλλαξε πλευρές στους εξτρέμ, περνώντας τον Ποντένσε δεξιά και τον Ζέλσον αριστερά.

Μία κίνηση πολύ σωστή, που έπρεπε όμως να είχε γίνει μάλλον αρκετά νωρίτερα, καθώς ήταν σαφές ότι και οι δύο είχαν λίγο μπλοκάρει, ενώ όταν άλλαξαν πλευρές ξεμπλόκαραν.

Άσχετο:

Πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα και είχαμε δύο φάσεις καρμπόν στα παιχνίδια Ολυμπιακού-Κηφισιάς και Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ, με δύο διαφορετικές διαιτητικές αποφάσεις που έκριναν και τους δύο αγώνες.

Στο Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς γκρέμισε τον Μπιανκόν σε εκτέλεση κόρνερ, αλλά οι Έλληνες διαιτητές και VAR δεν είδαν πέναλτι. Μπορείτε να δείτε εδώ τη φάση, στο 4.52.

Στο Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ 1-2, στα τελευταία λεπτά, ο τερματοφύλακας της Γουέστ Χαμ γκρέμισε τον επιτιθέμενο της Φόρεστ σε εκτέλεση φάουλ και οι Άγγλοι διαιτητές και VAR, με υπόδειξη του δεύτερου προς τον πρώτο, είδαν πέναλτι. Μπορείτε να δείτε εδώ. τη φάση, στο 1.42.

Τι σχόλια χρειάζεται να κάνει κάποιος;…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα γκολ που του έδωσαν τη νίκη και το Σούπερ Καπ.

Στο μεν 1-0 ήταν ένα πέναλτι χωρίς να υπάρχει φάση και κίνδυνος για τον ΟΦΗ-απλά ένας κακός υπολογισμός του άριστου μέχρι εκείνη την στιγμή Κωστούλα, που έβαλε άγαρμπα το χέρι του πάνω στον Παπαδόπουλο.

Στο δε 2-0 ήταν μία εκτέλεση φάουλ, που πήρε ο Ολυμπιακός χωρίς καν να έχει την μπάλα δικός του παίκτης. Την είχε την μπάλα παίκτης του ΟΦΗ σε θέση αριστερού μπακ και πιεζόμενος από δύο παίκτες του Ολυμπιακού έπεσε κάτω για να κερδίσει φάουλ και έπιασε την μπάλα με το χέρι του. Φάουλ δεν του είχαν κάνει, φάουλ έκανε ο ίδιος λόγω του χεριού κι έτσι ήρθε το δεύτερο γκολ, από τον Καλογερόπουλο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι