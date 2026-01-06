Παναιτωλικός: «Ο Τσούρα θα επιστρέψει στη Στρόνγκεστ», γράφουν στη Βολιβία
Ο Παναιτωλικός επένδυσε περίπου 100.000 ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο για να αγοράσει τον Τζέισον Τσούρα από τη Στρόνγκεστ της Βολιβίας και στην πατρίδα του υπάρχει δημοσίευμα που τον «εμφανίζει» κοντά στον επαναπατρισμό του.
Σύμφωνα με το «vision360.bo», ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει κάποια οικογενειακά ζητήματα, τα οποία απαιτούν την παρουσία του στη χώρα του και υποστηρίζουν πως αναμένεται να παραχωρηθεί στη Στρόνγκεστ μέχρι το τέλος της σεζόν στο πρωτάθλημα της Βολιβίας.
🔴 #Sports360Bolivia #Visión360January 6, 2026
El atacante estuvo cuatro meses en el club griego que es propietario de sus derechos deportivos, Chura debe solucionar problemas familiares que requieren su concurso en el país.https://t.co/aBhtUX9vzh
Το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει πως για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα ο Τσούρα να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον Τίτορμο, η οποία έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028. Πάντως, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν προκύπτει κάποια πρόταση από τη Στρόνγκεστ προς τα Καναρίνια για τον επαναπατρισμό του Βολιβιανού μεσοεπιθετικού και μένει να φανεί κατά πόσο θα υπάρξει εξέλιξη τα επόμενα 24ωρα.
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μετράει επτά εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ και έχει σκοράρει ένα γκολ στο ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου, ενώ δεν ήταν στην αποστολή για το πρώτο ματς του 2026, με αντίπαλο τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Αξιοσημείωτο πως στο παραπάνω δημοσίευμα υπάρχει και δεύτερη... ελληνική αναφορά, καθώς αναφέρει πως η Στρόνγκεστ θέλει να αποκτήσει τον Καρμέλο Αλγκαναράθ της Καλαμάτας, όμως θα πρέπει να λύσει το συμβόλαιο του με τη Μαύρη Θύελλα, με την οποία δεν έχει εμφάνιση τη φετινή σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.