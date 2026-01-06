Στη Βολιβία υποστηρίζουν πως ο Τζέισον Τσούρα θα επιστρέψει ως δανεικός από τον Παναιτωλικό στη Στρόνγκεστ, όμως μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάποια πρόταση.

Ο Παναιτωλικός επένδυσε περίπου 100.000 ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο για να αγοράσει τον Τζέισον Τσούρα από τη Στρόνγκεστ της Βολιβίας και στην πατρίδα του υπάρχει δημοσίευμα που τον «εμφανίζει» κοντά στον επαναπατρισμό του.

Σύμφωνα με το «vision360.bo», ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει κάποια οικογενειακά ζητήματα, τα οποία απαιτούν την παρουσία του στη χώρα του και υποστηρίζουν πως αναμένεται να παραχωρηθεί στη Στρόνγκεστ μέχρι το τέλος της σεζόν στο πρωτάθλημα της Βολιβίας.

Το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει πως για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα ο Τσούρα να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον Τίτορμο, η οποία έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028. Πάντως, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν προκύπτει κάποια πρόταση από τη Στρόνγκεστ προς τα Καναρίνια για τον επαναπατρισμό του Βολιβιανού μεσοεπιθετικού και μένει να φανεί κατά πόσο θα υπάρξει εξέλιξη τα επόμενα 24ωρα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μετράει επτά εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ και έχει σκοράρει ένα γκολ στο ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου, ενώ δεν ήταν στην αποστολή για το πρώτο ματς του 2026, με αντίπαλο τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αξιοσημείωτο πως στο παραπάνω δημοσίευμα υπάρχει και δεύτερη... ελληνική αναφορά, καθώς αναφέρει πως η Στρόνγκεστ θέλει να αποκτήσει τον Καρμέλο Αλγκαναράθ της Καλαμάτας, όμως θα πρέπει να λύσει το συμβόλαιο του με τη Μαύρη Θύελλα, με την οποία δεν έχει εμφάνιση τη φετινή σεζόν.