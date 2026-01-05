O Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει σε μία τριπλέτα παικτών του Παναθηναϊκού που είναι δηλωμένοι στο ποινολόγιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει... ποδαρικό με το δεξί το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο κόντρα στον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League. Το «τριφύλλι» κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας και η νίκη αποτελεί μονόδρομο για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Η προετοιμασία των «πρασίνων» έχει ξεκινήσει για αυτό το ματς, στο οποίο ο Ισπανός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις παίκτες που είναι τιμωρημένοι.

Ο λόγος για τον Πάλμερ Μπράουν, τον Μπακασέτα και τον Παντελίδη.

Οι δύο πρώτοι έχουν συμπληρώσει κίτρινες και δηλώθηκαν να εκτίσουν σε αυτό το ματς ενώ Έλληνας εξτρέμ που μόλις αποκτήθηκε από την Κηφισιά, αποβλήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την φανέλα της πρώην του ομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.