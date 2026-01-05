Επίσημα στον Βόλο ο Γκονζάλες!

Παίκτης του Βόλου με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα ο Αργεντίνος Ματίας Γκονζάλες.

Ο Βόλος είναι μία από τις πιο «καυτές» ομάδες στο φετινό χειμερινό μεταγραφικό παζάρι και το αποδεικνύει για ακόμη μια φορά. Μετά τις μεταγραφές των Αγιάκουα και Αμπάντα ο σύλλογος από την Μαγνησία προχώρησε και σε τρίτη μεταγραφή.

Πιο συγκεκριμένα ο η ομάδα του Χουάν Φεράντο προχώρησε στην απόκτηση του Αργεντίνου Ματίας Γκονζάλες. Ο 23χρόνος επιθετικός, ο οποίος τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην Μπάνφιλντ, έχοντας 65 συμμετοχές με 3 γκολ και 10 ασίστ, υπέγραψε με τον Βόλο συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου Αργεντίνου μεσοεπιθετικού Matías González.

Ο Matías González αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας 2,5 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Matías González τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην Μπάνφιλντ, έχοντας 65 συμμετοχές με 3 γκολ και 10 ασίστ.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Matías González.