Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Βάργκα, πλήρωσε την Παρτίζαν κι έκλεισε Τζόουνς ο Ολυμπιακός.

Sportday: Τα παιδιά του Πειραιά! Ένα και δύο και τρία και τέσσερα ταλέντα.... Η απόλυτη επιτυχία του Μεντιλίμπαρ στους τελικούς και οι 65 νίκες του στον «κόκκινο» πάγκο.

Livesport: Σπριντ για τρεις. Μετά την απόκτηση τεσσάρων παικτών από την εγχώρια αγορά, ο ΠΑΟ φουλάρει για χαφ, εξτρέμ και αριστερό μπακ.

Φως των σπορ: Πιάνει λιμάνι ο Τζόουνς. Οι Αγγελόπουλοι το πήραν πάνω τους, πληρώνουν την Παρτίζαν και φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Έρχεται ο Τζόουνς! Τρελές... πτήσεις με τον Αμερικανό παικταρά.

Ώρα των σπορ: Είναι εδώ! Αργά χθες βράδυ στην Αθήνα ο Ούγγρος διεθνής αρχισκόρερ, που ξεπέρασε τα προβλήματα με τον ελληνικό εναέριο χώρο.