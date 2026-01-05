Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (5/1) στο Gazzetta
Sportday: Τα παιδιά του Πειραιά! Ένα και δύο και τρία και τέσσερα ταλέντα.... Η απόλυτη επιτυχία του Μεντιλίμπαρ στους τελικούς και οι 65 νίκες του στον «κόκκινο» πάγκο.
Livesport: Σπριντ για τρεις. Μετά την απόκτηση τεσσάρων παικτών από την εγχώρια αγορά, ο ΠΑΟ φουλάρει για χαφ, εξτρέμ και αριστερό μπακ.
Φως των σπορ: Πιάνει λιμάνι ο Τζόουνς. Οι Αγγελόπουλοι το πήραν πάνω τους, πληρώνουν την Παρτίζαν και φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Έρχεται ο Τζόουνς! Τρελές... πτήσεις με τον Αμερικανό παικταρά.
Ώρα των σπορ: Είναι εδώ! Αργά χθες βράδυ στην Αθήνα ο Ούγγρος διεθνής αρχισκόρερ, που ξεπέρασε τα προβλήματα με τον ελληνικό εναέριο χώρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.