Ο ΠΑΟΚ «πέταξε» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Κ19, 3-1 τον Ολυμπιακό

Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος πανηγύρισε η Κ19 του ΠΑΟΚ νικώντας την αντίστοιχη του Ολυμπιακού με 3-1

Πρόωρος τελικός για την Κ19 του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού καθώς οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος με σκοπό την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Δικέφαλος ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και επικράτησε των Πειραιωτών κάνοντας εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Στην ανάπαυλα δεν είχαμε νικητή, με τον Ελευθεριάδη να σκοράρει από κοντά έπειτα από ωραία προσπάθεια του Ντούνγκα στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός βρήκε την απάντηση και έτσι το τελικό 1-1 του πρώτου 45λεπτου σημείωσε ο Χάμζα έπειτα από ωραία σέντρα του Κολοκοτρώνη στο 33ο λεπτό. Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ έκανε... μονόλογο καθώς πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Αρέτη έπειτα από εξαιρετική πάσα του Γκιόκα στο 52' και το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 69' ο παίκτης που έκανε την ασίστ.

Στα ημιτελικά, ο Δικέφαλος περιμένει τον νικητή του Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός.

ΠΑΟΚ Κ19 (Πέτρος Τσιαπακίδης): Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Αβράμπος, Τσίτσκας, Ελευθεριάδης, Γκιόκα(74΄Παπαδόπουλος), Αρετής, Τουρσουνίδης, Μπέρδος(85΄Κρομμύδας), Στύλος(85΄Γραββάνης)

Ολυμπιακός Κ19 (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Θεοδωρίδης, Φράγκος(60΄Σιώζιος), Καρκατσάλης, Αβραμούλης(60΄Μίλιτσιτς), Πλις(41΄Βαρσάμης- 74΄Καλαϊτζίδης), Κότσαλος, Κολοκοτρώνης(74΄Κορτές), Χάμζα, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης