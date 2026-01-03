Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού μέσα στο ΟΑΚΑ (82-87) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Του άρπαξε το... φλουρί» ο Ολυμπιακός του ΠΑΟ.

Livesport: «10-0 σερί» οι Πειραιώτες κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο στην Euroleague.

Φως των σπορ: «''Κουρσάρος'' στο ΟΑΚΑ» ο Ολυμπιακός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ηδονή μέχρι τέλους!» η νίκη της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Ώρα των σπορ: «Έρχεται!» για την ΑΕΚ ο Βάργκα.