Η άποψη του τεχνικού του Παναθηναϊκού για την τακτική των ομάδων στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι περίεργος να δει την τακτική που θ' ακολουθήσουν οι εθνικές ομάδες στο ερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού παρατήρησε ότι στο τελευταίο Euro οι μακρινές πάσες επανήλθαν στη μόδα, αλλά και στα πρωταθλήματα. Ο 65χρονος Ισπανός προπονητής στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιταλία, δεν έκρυψε ότι θέλει να δει την τάση που θα επικρατήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά όσα είπε: «Το 2026 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης. Τι χρονιά θα είναι για το ποδόσφαιρο; Η χρονιά του Μουντιάλ. Είμαι περίεργος να δω αν θα υπάρξει κάποια τακτική στροφή. Με τον νέο κανονισμό που επιτρέπει την έναρξη του παιχνιδιού από το τέρμα μέσα από την περιοχή, από το 2019, έχουμε δει τις ομάδες να “χτίζουν” περισσότερο από πίσω.

Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όμως, το κλίμα άλλαξε και οι μακρινές πάσες επανήλθαν στη μόδα, ακόμη και στα εθνικά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι αυτή την τάση θα τη δούμε και στο Μουντιάλ».