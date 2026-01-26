Ο Έλτον Φίκαϊ θα λύσει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και θα συνεχίσει στην Πολωνία, για λογαριασμό της Γκόρνικ.

Ο Έλτον Φίκαϊ αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός αμυντικός θα πάρει σύντομα την ελευθέρας του από την «πράσινη» ΠΑΕ, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα (26/1) τους συμπαίκτες του στο Κορωπί και είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο 20χρονος Αλβανός στόπερ θα «μετακομίσει» στην Πολωνία, καθώς συμφώνησε με την Γκόρνικ Ζάμπζε, με το Τριφύλλι να διατηρεί το 20% των δικαιωμάτων του.

Την τρέχουσα σεζόν ο αριστεροπόδαρος αμυντικός μέτρησε τρεις εμφανίσεις, όλες στο Κύπελλο, καθώς πληρούσε το ηλικιακό κριτήριο. Ενόψει των επόμενων ματς των Πράσινων στη διοργάνωση ο Ράφα Μπενίτεθ θα μπορεί να χρησιμοποιεί παίκτες όπως ο Μπόκος και ο Κοντούρης.

Ο Φίκαϊ είναι ποδοσφαιρικό «προϊόν» των ακαδημιών του Παναθηναϊκού και με την πρώτη ομάδα μέτρησε συνολικά πέντε συμμετοχές. Το συμβόλαιο του είχε ισχύ έως το 2028, όμως οι δυο πλευρές κατέληξαν πως το καλύτερο για την εξέλιξη του παίκτη ήταν να πάει σε ομάδα που θα είχε πιο ενεργό ρόλο.