Ο Παναιτωλικός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ για τη μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά.

Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε τη συμφωνία του με τον ΑΠΟΕΛ για τη μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά. Ο διεθνής Κύπριος χαφ θα βρεθεί την Παρασκευή (2/1) στο Αγρίνιο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

Ο γιος τους Μαρίνου Σατσιά είναι κεντρικός μέσος ύψους 1,76μ., αγωνίζεται στο «6» και στο «8», ενώ μπορεί να παίξει και ως δεξί μπακ, θέση στην οποία «πονάει» ο Τίτορμος, καθώς μετά τον τραυματισμό του Γαλιάτσου υπάρχει μόνο ο νεαρός Αγαπάκης ως εναλλακτική του Μαυρία.

Νωρίτερα υποστήριζαν στην Κύπρο πως ο Σατσιάς στο πλαίσιο της διάθεσης του να φορέσει την κιτρινομπλέ φανέλα του Παναιτωλικού ήρθε σε διακανονισμό με τον ΑΠΟΕΛ για δεδουλευμένα του και άφησε ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ, το οποίο είχε διευθετηθεί μέσω διακονονισμών.

Ο Κύπριος μέσος μεγάλωσε στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ, με τον με τον οποίο έχει 118 εμφανίσεις, 8 γκολ και 7 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει πρωτάθλημα (2023-24) και Super Cup (2024-25). Στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 9 εμφανίσεις με την κιτρινομπλέ φανέλα και έδωσε μια ασίστ. Tο συμβόλαιο του στο ΑΠΟΕΛ είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους Αγρινιώτες, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην προσωπική επιθυμία του Σατσιά να αγωνιστεί με τον Τίτορμο στο στήθος.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα τα Καναρίνια ανακοίνωσαν τόσο τον διεθνή με την Εθνική Ελπίδων χαφ, Αντριάνο Μπρέγκου, όσο και τον Σουηδό στόπερ, Γκούσταβ Γκράναθ. Από εκεί και πέρα, ο Παναιτωλικός «φουλάρει» για εξτρέμ με την ευχέρεια να παίξει ως φορ και φυσικά για τον τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Λούκας Τσάβες.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον Σατσιά

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία για μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά στην ΠΑΕ Παναιτωλικός μετά και από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο Γιάννης αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές αγωνιστικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μέλος της πρώτης ομάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Ολοκληρώνει την παρουσία του με 118 συμμετοχές και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχόμαστε στον Γιάννη, καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα».