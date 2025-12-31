«Η Γκρέμιο που θέλει τον Τετέ πούλησε εξτρέμ αντί 10 εκατ. ευρώ»

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει για Τετε: «Καμία πρόταση για κείνον, δεν παραχωρείται δανεικός»

bet365

Νέες εξελίξεις στο θέμα του Τέτε, με την Γκρέμιο, την ομάδα που τον θέλει, να πουλάει το βασικό της εξτρέμ αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ώρα που τα δημοσιεύματα που θέλουν τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Τετέ, στην Γκρέμιο, η ίδια η βραζιλιάνικη ομάδα πούλησε το 19χρόνο εξτρέμ της, Άλισον, στην Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ, συν αλλά 2 αν επιτευχθούν τα συμφωνηθέντα μπόνους.

Έχοντας εξοικονομήσει ήδη τόσα λεφτά, δεν είναι καθόλου απίθανο μέσα στις επόμενες ημέρες ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε να κινηθεί για την απόκτηση του παίκτη των Πρασίνων, με την μορφή βέβαια πώλησης, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει ήδη απορρίψει την πρόταση για δανεισμό, όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε περίπτωση που τελικά η Γκρέμιο κινηθεί για την απόκτηση του 25χρόνου επιθετικού, η τιμή εκκίνησης των διαπραγματεύσεων με το τριφύλλι θα είναι τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

 

Θυμίζουμε ότι ο Τετέ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και είναι μάλιστα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, λαμβάνοντας μισθό 2,8 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Την φετινή σεζόν ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός σε 27 συμμετοχές με τους πράσινους μετράει 2 γκολ και 7 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 11 γκολ και 3 ασίστ σε 49 εμφανίσεις.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα