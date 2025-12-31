«Η Γκρέμιο που θέλει τον Τετέ πούλησε εξτρέμ αντί 10 εκατ. ευρώ»

Νέες εξελίξεις στο θέμα του Τέτε, με την Γκρέμιο, την ομάδα που τον θέλει, να πουλάει το βασικό της εξτρέμ αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ώρα που τα δημοσιεύματα που θέλουν τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Τετέ, στην Γκρέμιο, η ίδια η βραζιλιάνικη ομάδα πούλησε το 19χρόνο εξτρέμ της, Άλισον, στην Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ, συν αλλά 2 αν επιτευχθούν τα συμφωνηθέντα μπόνους.

🟣🔵🇧🇷 Aston Villa and Gremio signed all documents for Alysson deal, here we go now confirmed.



€10m initial fee plus €2m add-ons for 19 year old Brazilian winger to #AVFC. ✈️ pic.twitter.com/etwEXEgODB December 31, 2025

Έχοντας εξοικονομήσει ήδη τόσα λεφτά, δεν είναι καθόλου απίθανο μέσα στις επόμενες ημέρες ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε να κινηθεί για την απόκτηση του παίκτη των Πρασίνων, με την μορφή βέβαια πώλησης, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει ήδη απορρίψει την πρόταση για δανεισμό, όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι.

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε περίπτωση που τελικά η Γκρέμιο κινηθεί για την απόκτηση του 25χρόνου επιθετικού, η τιμή εκκίνησης των διαπραγματεύσεων με το τριφύλλι θα είναι τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε ότι ο Τετέ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και είναι μάλιστα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, λαμβάνοντας μισθό 2,8 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Την φετινή σεζόν ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός σε 27 συμμετοχές με τους πράσινους μετράει 2 γκολ και 7 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 11 γκολ και 3 ασίστ σε 49 εμφανίσεις.