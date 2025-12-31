Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στη σύσκεψη της Ε.Ε.Π. της Ε.Π.Ο. και την ευκολία με την οποία ο Μάριος Ηλιόπουλος τους εξέθεσε όλους...

Ενδιαφέρουσα το λιγότερο η συνεδρίαση της ΕΠΟ και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, έπειτα από αίτημα του Ολυμπιακού, με αφορμή την απόφαση Λανουά για διακοπή της προβολής βίντεο από τον ίδιο και την ΚΕΔ, που αφορούσε την ανάλυση επίμαχων και αμφισβητούμενων φάσεων αγώνων της Superleague! Ήταν και αποδείχθηκε τελικά σημαντική διότι συμμετείχαν σε αυτή και ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων, τη στιγμη που τους "ερυθρόλευκους", οι οποίοι έκαναν και όλη τη βαβούρα, εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του Club και όχι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ωστόσο συμμετείχαν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ κανονικά οι Μάριος Ηλιόπουλος, Γιάννης Αλαφούζος και Ιβάν Σαββίδης, τη στιγμή που είχαμε τοποθέτηση προφανώς (άστοχη ωστόσο δίχως ουσία) και από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, τον Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος αναμενόμενα στήριξε τη διαιτησία, δεν αναγνώρισε ότι υφίσταται πρόβλημα και γνωστοποίησε την απόλυτη στήριξη σε Λανουά και ΚΕΔ.

Προφανώς και στην αρχή τον λόγο πήρε ο Κώστας Καραπαπάς για να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της ομάδας που εκπροσώπησε και να ενημερώσει ότι ο Ολυμπιακός άρει την εμπιστοσύνη του στον Γάλλο αρχιδιαιτητή και θεωρεί προφανώς πως πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί. Στην ουσία του πράγματος γίνεται η 3η από τος 5 ομάδες τις οποίες σφυρίζουν ξένοι διαιτητές, όπου γνωστοποιεί ότι δεν στηρίζει σε καμία των περιπτώσεων τον Λανουά, όπως εχουν πράξει πολύ νωρίτερα και οι ΑΕΚ και Άρης! Ο αντιπρόεδρος των "ερυθρόλευκων" εστίασε αποκλειστικά σε ματς και κυρίως φάσεις που υποστηρίζει η ομάδα του πως έχει αδικηθεί. Προφανώς και δεν έβγαλε κιχ για τις υπερδιπλάσιες που έχει ευνοηθεί. Γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Μάριο Ηλιόπουλο ο οποίος ήταν εξαιρετικός στη διάρκεια της κουβέντας αυτής και εξέθεσε άπαντες με τοποθετήσεις λίγες και όλες to the point!

Στις τοποθετήσεις του Ολυμπιακού και στις αναφορές στα ματς που ...ουρλιάζει πως αδικήθηκε, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ δεν άφησε την εταιρία να πάει χαμένη και φυσικά απευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, δεν θα το άφηνε έτσι... «Μας είπατε σε πόσους αγώνες αδικηθήκατε, δεν μας είπατε σε πόσους ευνοηθήκατε» γενικότερα ο Μάριος Ηλιόπουλος κάθε φορά που πήρε τον λόγο και σε όποιον διάλογο πρωταγωνίστησε επέλεξε την οδό της παροιμίας: τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι! Δυστυχώς για όσους επέλεξαν να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί του δεν ακολούθησαν τη συγκεκριμένη οδό και μάλλον για τον λόγο αυτό ο ιδιοκτήτης του Δικέφαλου κατάφερε και τους εξέθεσε ολους και μάλιστα, επαναλάμβανω, δίχως να ιδρώσει και να μπει στη διαδικασία ...πολεμικής διάθεσης και αντίστοιχης αντιπαράθεσης!

Η εύκολη αποστολή ήταν η ίδια η ΕΠΟ, ο πρόεδρος της και φυσικά η ΚΕΔ με τον Λανουά, όπου απευθύνθηκε ο Ηλιόπουλος όταν πήρε τον λόγο, όπου χρειάστηκε απλά να υπενθυμίσει τα γεγονότα και τα δεδομένα. Πιστός στο δόγμα του για κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ υπενθύμισε το περιστατικό και την αδικαιολόγητη έως απαράδεκτη στάση ομοσπονδίας (με διαρροή) και Λανουά, τονίζοντας πως όσα ανέφερε η ΕΠΟ τότε ήταν «μπαρούφες» και «μπούρδες» όπως άλλωστε και αποδείχθηκε από την αθλητική δικαιοσύνη (των τακτικών δικαστών)! Εκεί έκανε το λάθος ο Ιβάν Σαββίδης να πάρει θέση και να αναφέρει πως η κάθαρση πρέπει να ξεκινήσει από την ΑΕΚ και αναφέρθηκε στο περιστατικό με την παρουσία του Ηλιόπουλου στο χώρο των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ αλλά και στο επεισόδιο που έγινε στην “OPAP Arena” κατά την αποχώρηση του πούλμαν με την αποστολή του ΠΑΟΚ.

Γι' αυτό έχει σημασία το «τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι», μιας και όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ομάδας της Τούμπας ήταν ...ασίστ για να σκοράρει σε κενό τέρμα ο Μάριος Ηλιόπουλος! Υπενθύμισε στον Ιβάν Σαββίδη πως για τα γεγονότα που ανέφερε τιμωρήθηκαν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές και αυτοί ήταν ο προπονητής και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, της ομάδας του κοινώς, ενώ υπήρξε και συνέχεια με τον ιδιοκτήτη των ασπρόμαυρων τόνισε ότι πρέπει να λέει σωστά πως πρέπει να τελειώσει η τοξικότητα (και πώς δεν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός από Γιαννάκηδες), για να ενημερώσει απευθυνόμενος στον Ηλιόπουλο, πως σε δικούς του ανθρώπους, του ΠΑΟΚ μάλλον εννοούσε, έχουν σταλεί σφαίρες από την δική του ομάδα. Για να λάβει την απάντηση: «Παρακαλώ; Έχω στείλει εγώ σφαίρες; Επίσης Γιαννάκηδες υπάρχουν πολλοί όπως δηλαδή και ο Διαμαντίδης» για τον οποίο τον ρώτησε ευθέως αν τον γνωρίζει και ο Σαββίδης αποκρίθηκε αρνητικά λέγοντας: «δεν γνωρίζω κάποιον Διαμαντίδη, εμείς δεν έχουμε τέτοιους».

***Τώρα το πόσο αλήθεια είναι αν υπάρχει Διαμαντίδης στον ΠΑΟΚ το γνωρίζει όλη η Ελλάδα και θα συνιστούσε τεράστια έκπληξη να μη το ξέρει ο Ιβάν Σαββίδης. Ωστόσο δεν είμαστε και στην Θεσσαλονίκη και δεν γνωρίζουμε την καθημερινότητα της ομάδας της Τούμπας. Ίσως να μην έχει ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ για κάποιον λόγο δικό τους...