Ενδιαφέρον για τον μέσο της ΑΕΚ, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς από τρεις ομάδες και πιο συγκεκριμένα από τις Φερεντσβάρος, Κοπεγχάγη και Σπάρτα Πράγας αναφέρουν οι Αυστριακοί.

Συγκεκριμένα η αυστριακή ιστοσελίδα Laola1, τονίζει ως Φερεντσβάρος, Κοπεγχάγη και Σπάρτα Πράγας ενδιαφέρονται για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της ΑΕΚ.

«Οι Φερεντσβάρος, Κοπεγχάγη και Σπάρτα Πράγας, θα ήθελαν να αποκτήσουν – μόνιμα ή με δανεισμό – τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς από την ΑΕΚ, τον οποίο ο ελληνικός σύλλογος είχε αγοράσει από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ προηγουμένως αγωνιζόταν στην Ραπίντ», υπογραμμίζει το δημοσίευμα για τον 26χρονο Αυστροκροάτη μέσο της ΑΕΚ.

Ο Λιούμπισιτς, ο οποίος δεμσεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029, έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στην αγωνιστική εξίσωση του Μάρκο Νίκολιτς, δείχνοντας αναγεννημένος στον νέο του ρόλο στα δεξιά της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Φέτος ο Αυστροκροάτης μέσος με τη φανέλα της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 17 εμφανίσεις με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.