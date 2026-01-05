Βόλος: Με τους Αμπάντα και Αγκιάκουα η αποστολή για το ματς με Κηφισιά
Μετά τις διακοπές για τις γιορτές, η επιστροφή στην ποδοσφαιρική αγωνιστική δράση αρχίζει με το Κύπελλο και συγκεκριμένα με τα Play Offs. Στο Πανθεσσαλικό την Τρίτη (17:30) ο Βόλος θα υποδεχθεί την Κηφισιά σε μονό παιχνίδι, όπως άλλωστε είναι και όλα της συγκεκριμένης φάσης.
Η προετοιμασία της ομάδα της Μαγνησίας ολοκληρώθηκε και μετά την προπόνηση ο Χουάν Φερνάντο έκανε γνωστή την αποστολή για το σημαντικό αυτό παιχνίδι, Μέσα είναι οι δύο νεοαποκτηθέντες, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ντέρεκ Αγκιάκουα και ο Γάλλος δεξιός μπακ Λερόι Αμπάντα, Στον αντίποδα εκτός έμεινε η τρίτη μεταγραφή, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ματίας Γκονζάλες.
Αναλυτικά την αποστολή του Βόλου για το ματς με την Κηφισιά αποτελούν οι: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Ατζιάκβα, Αμπάντα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Λεγκίσι, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς και Σαντής.
