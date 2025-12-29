Τα μεταγραφικά σενάρια και κυρίως η περίπτωση Ταϊρίκ Τζόουνς ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Του Βοτανικού ο...τζάμπας!» αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Livesport: «'''Εκλεισε'' Κουντούρη» ο Παναθηναϊκός, «Νίνο στο ραντάρ» του Ολυμπιακού.

Φως των σπορ: «Δυναμίτης στη ρακέτα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ιντιάνα Τζόουνς!» για τον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Τα 10 συμβόλαια που ''λήγουν''» στην ΑΕΚ.