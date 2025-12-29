Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (29/12) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά σενάρια και κυρίως η περίπτωση Ταϊρίκ Τζόουνς ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Του Βοτανικού ο...τζάμπας!» αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Livesport: «'''Εκλεισε'' Κουντούρη» ο Παναθηναϊκός, «Νίνο στο ραντάρ» του Ολυμπιακού.
Φως των σπορ: «Δυναμίτης στη ρακέτα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ιντιάνα Τζόουνς!» για τον Ολυμπιακό.
Ώρα των σπορ: «Τα 10 συμβόλαια που ''λήγουν''» στην ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.